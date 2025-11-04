सर्दियों में स्टाइलिश दिखने के लिए इन तरीकों से पहनें पोंचो, मिलेगा सबसे अलग लुक

पोंचो एक आरामदायक शौल जैसा कपड़ा होता है, जो जम्मू-कश्मीर का पारंपरिक परिधान है। ये सर्दियों में आपको गर्म रखेगा और सबसे अलग लुक भी देगा। यह एक ऐसा परिधान है, जिसे आप अलग-अलग तरीकों से पहनकर अपने फैशन स्टाइल को खास बना सकते हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप पोंचो को पहन सकती हैं और हर बार सबसे खूबसूरत दिख सकती हैं।

#1 जींस और बूट्स के साथ स्टाइल करें पोंचो को आप रोजमर्रा वाले लुक के लिए जींस और बूट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। यह मेल आम दिनों पर तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही खास मौकों पर भी जंचेगा। काली या नीली डेनिम जींस के साथ एक लंबा पोंचो पहनें और अपने पैरों में हील वाले बूट्स सजा लें। ट्रेंडी और नया लुक पाने के लिए वाइड लेग या बेल बॉटम वाली जींस चुनें और उनके साथ छोटे बूट्स पेयर करें।

#2 लेगिंग्स के साथ पहनें लेगिंग्स के साथ पोंचो पहनना एक स्मार्ट फैशन स्टाइल हो सकता है। खासकर अगर आप कॉलेज या दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहती हैं तो यह आउटफिट बिलकुल सही रहेगा। काले या सफेद रंग की लेगिंग्स के साथ एक गहरे रंग का पोंचो पहनें, ताकि विपरीतता अच्छी लगे। इसके साथ एक लंबी चेन वाला बैग और फ्लैट चप्पल पहनें, ताकि आपका लुक पूरा हो सके। ज्यादा सुंदर दिखने के लिए गले में लंबा लॉकेट पहन लें।

#3 स्कर्ट के साथ पेयर करें अगर आप बिलकुल अलग और स्टाइलिश लुक पाना चाह रही हैं तो पोंचो को स्कर्ट के साथ पहनकर देखें। लंबी स्कर्ट या मिडी स्कर्ट के साथ एक मोटा ऊनी पोंचो स्टाइल करें, जो आपको गर्म रखेगी और खूबसूरत दिखाएगी। इसके अलावा आप छोटे पोंचो के नीचे मिनी स्कर्ट भी स्टाइल कर सकती हैं, बशर्ते उनके साथ फ्लीस लेगिंग पहनी हों तो। इस लुक के साथ हील वाले बूट्स पहनें और मिनिमल जेवर कैरी करें।

#4 ड्रेस के ऊपर लेयर करें अगर आपकी कोई साधारण ड्रेस है, जिसे आप थोड़ा अलग अंदाज देना चाहती हैं तो उसके ऊपर पोंचो लेयर करने पर विचार करें। ऐसा करके आप साधारण ड्रेस को खास बना सकेंगी और सर्दी में भी उसे पहनने का मौका पा सकेंगी। इसके साथ हील वाली सैंडल और फ्लीस लेगिंग्स पहनें, ताकि आपके पैरों में ठंड न लगे। आप चाहें तो इसके साथ अपनी पसंद के जेवर भी पहन सकती हैं।