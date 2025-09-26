ये 5 बॉलीवुड सितारे सेहतमंद रहने के लिए लेते हैं वीगन डाइट, ऐसा है उनका खान-पान

पिछले कुछ सालों से वीगन डाइट की खूब चर्चा है और इसे दुनियाभर में अपनाया जाने लगा है। इस डाइट में किसी भी तरह का पशु-आधारित उत्पाद नहीं खाया जाता है। इनमें मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर, दही और शहद आदि शामिल होते हैं। बॉलीवुड के सितारे भी इस डाइट को अपनाने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आइए ऐसे 5 अभिनेताओं-अभिनेत्रियों के बारे में जानें, जो वीगन डाइट लेते हैं।

#1 आलिया भट्ट आलिया भट्ट जानवरों से प्रेम करती हैं और उन्हें खाना ठीक नहीं समझती हैं। इसी कारण से वह बचपन से शाकाहारी रही हैं। हालांकि, 2020 में उन्होंने वीगन डाइट अपनाई थी, जिसके फायदों के बारे में वह अक्सर बात करती हैं। वह अपनी ऊर्जा, स्वस्थ त्वचा और हल्का महसूस करने का श्रेय इसी डाइट को देती हैं। उन्हें घर का बना देसी खाना पसंद है, जिसमें दाल, सब्जियां, अनाज और फलियां शामिल हों।

#2 आमिर खान आमिर खान उन बॉलीवुड सितारों में से एक हैं, जिन्होनें वीगन डाइट के प्रचिलित होने से पहले उसे अपनाया था। 2015 में उन्होंने इसे अपनाने का फैसला किया था। उनकी पूर्व पत्नी किरण राव ने उन्हें वीगन डाइट के लाभ बताने वाला एक वीडियो दिखाया था, जिससे प्रेरित हो कर उन्होंने मांस और डेयरी उत्पादों का सेवन बंद कर दिया था। वह ओट्स, क्विनोआ, साबुत अनाज, फल और सब्जियां खा कर सेहतमंद रहते हैं।

#3 सोनाक्षी सिन्हा जानवरों के प्रति गहरे प्रेम और चिंता ने सोनाक्षी सिन्हा को वीगन डाइट अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने 2017 में इस डाइट का पालन करना शुरू किया था। वह PETA इंडिया के साथ मिलकर इस डाइट को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती हैं और दूसरों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। इतना ही नहीं, सोनाक्षी पशुओं के बचाव के लिए लेदर जैसे कपड़ों का भी विरोध करती हैं।

#4 अक्षय कुमार अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे सेहतमंद अभिनेताओं में से एक हैं। इसका श्रेय उनकी सक्रीय जीवनशैली और वीगन डाइट को जाता है। जिस साल अक्षय 53 साल के हुए थे, उसी साल उन्होंने इस डाइट को अपनाया था। वह शरीर को ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रोटीन से भरपूर वीगन भोजन खाते हैं। उनके खान-पान में वीगन पास्ता, मूंगदाल चीला, स्मूदी और एवोकाडो टोस्ट जैसे पकवान शामिल रहते हैं।