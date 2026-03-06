कनाडाई रॉकीज में हैं ये 5 बेहतरीन ट्रेक, एक बार जरूर करें इनकी यात्रा

कनाडाई रॉकीज कोलंबिया पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में फैली है। यह श्रृंखला कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा प्रांतों में स्थित है। कनाडाई रॉकीज अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों, नीले-नीले झीलों और वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां के राष्ट्रीय उद्यान जैसे बान्फ, ज्योस्का, और योहो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइए यहां मौजूद 5 बेहतरीन ट्रेक के बारे में जानते हैं।

#1 बान्फ राष्ट्रीय उद्यान का मुस्तैंग क्रिक ट्रेक बान्फ राष्ट्रीय उद्यान का मुस्तैंग क्रिक ट्रेक एक लोकप्रिय पैदल मार्ग है। यह ट्रेक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 1-2 घंटे लगते हैं। इस ट्रेक पर चलते हुए आपको हरे-भरे जंगल, साफ पानी की नदियां और खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। यहां की वनस्पति और जीव-जंतु भी बहुत ही आकर्षक हैं। इस मार्ग पर आपको प्रकृति की गोद में समय बिताने का अनोखा अनुभव मिलेगा।

#2 ज्योस्का राष्ट्रीय उद्यान का एब्रा ट्रेक ज्योस्का राष्ट्रीय उद्यान का एब्रा ट्रेक एक चुनौतीपूर्ण, लेकिन रोमांचक मार्ग है। यह ट्रेक लगभग 12 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 6-8 घंटे लगते हैं। इस ट्रेक पर आपको ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और साफ पानी की झीलें देखने को मिलेंगी। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण आपको एक अनोखा अनुभव देगा। अगर आप रोमांच प्रेमी हैं तो यह ट्रेक आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

#3 योहो राष्ट्रीय उद्यान का टकाका ट्रेक योहो राष्ट्रीय उद्यान का टकाका ट्रेक एक मध्यम स्तर का मार्ग है। यह ट्रेक लगभग 10 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। इस ट्रेक पर चलते हुए आपको ऊंचे पहाड़, घने जंगल और साफ पानी की नदियां देखने को मिलेंगी। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शांति आपको एक अनोखा अनुभव देगा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह ट्रेक आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

#4 ग्लेशियर राष्ट्रीय पार्क का रैपिड फॉल्स ट्रेक ग्लेशियर राष्ट्रीय पार्क का रैपिड फॉल्स ट्रेक एक आसान मार्ग है, जो परिवार संग समय बिताने के लिए आदर्श है। यह ट्रेक लगभग 3 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 2-3 घंटे लगते हैं। इस ट्रेक पर चलते हुए आपको झरने, नदी किनारे पैदल मार्ग और घने जंगल देखने को मिलेंगे। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शांति आपको एक अनोखा अनुभव देगा। अगर आप परिवार संग समय बिताना चाहते हैं तो यह ट्रेक बेहतरीन विकल्प है।