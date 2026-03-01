स्कॉटलैंड के हाइलैंड्स में मौजूद हैं ये 4 ट्रेल्स, घूमने का बना लें प्लान

स्कॉटलैंड के हाइलैंड्स में एक से बढ़कर एक पैदल रास्ते मौजूद हैं। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यहां के पहाड़, झीलें और जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हाइलैंड्स की यात्रा करने से आपको न केवल आराम मिलेगा, बल्कि यह आपके मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करेगा। यहां की हरियाली और ताजगी भरी हवा आपको एक अलग ही अनुभव देगी, जो आपके तनाव को दूर कर देगी।

#1 इनवर्नेस से बेन नेविस तक का रास्ता इनवर्नेस से बेन नेविस तक का रास्ता एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। यह रास्ता लगभग 100 किलोमीटर लंबा है और इसमें आपको कई खूबसूरत झीलें, जंगल और पहाड़ मिलेंगे। इस रास्ते पर चलने से आपको प्रकृति के करीब आने का मौका मिलेगा और आप ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा इस रास्ते पर चलने से आपकी शारीरिक फिटनेस भी बेहतर होगी और आप मानसिक रूप से भी शांत महसूस करेंगे।

#2 स्काई द्वीप समूह में स्काई रोड रास्ता स्काई द्वीप समूह में स्काई रोड रास्ता एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यह रास्ता लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और इसमें आपको समुद्र तट, पहाड़ और घाटियां देखने को मिलेंगी। इस रास्ते पर चलने से आपको प्रकृति की सुंदरता का आनंद मिलेगा और आप ताजगी भरी हवा का अनुभव कर सकेंगे। इसके अलावा इस रास्ते पर चलने हुए आपको जो नजारे दिखाई देंगे, वे आपकी आखों में हमेशा के लिए बस जाएंगे।

Advertisement

#3 ग्लेन कोर्से में ग्लेन रास्ता ग्लेन कोर्से में ग्लेन रास्ता एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह रास्ता लगभग 15 किलोमीटर लंबा है और इसमें आपको घने जंगल, झरने और नदियां देखने को मिलेंगी। इस रास्ते पर चलने से आपको प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा अनुभव मिलेगा। इसके अलावा इस रास्ते पर चलने से आपकी शारीरिक फिटनेस भी बेहतर होगी और आप मानसिक रूप से भी शांत महसूस करेंगे। यहां की हरियाली और ताजगी भरी हवा आपको एक अलग ही अनुभव देगी।

Advertisement