रियो डी जनेरो में जरूर चखें ये 4 सुपरफूड बाउल, स्वादिष्ट होने के साथ हैं सेहतमंद
ब्राजील का रियो डी जनेरो शहर अपने खूबसूरत समुद्र तटों और जीवंत संस्कृति के लिए मशहूर है। यहां का स्थानीय व्यंजन 'सुपरफूड बाउल' भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया है। ये बाउल अब दुनियाभर के लोगों के खान-पान का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आज हम आपको रियो के कुछ बेहतरीन सुपरफूड बाउल की रेसिपी बताने वाले हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद और लजीज होंगे।
#1
असाई बाउल
असाई बाउल ब्राजील का सबसे मशहूर सुपरफूड पकवान है। यह एक जमी हुई बेरी से बनाया जाता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होती है। इसे तैयार करने के लिए असाई बेरी को मिक्सर में दही, केले और थोड़े-से शहद के साथ पीसा जाता है। इस मिश्रण को कटोरे में डालकर ऊपर से ताजे फल, ग्रेनोला और नारियल के टुकड़े सजाए जाते हैं। यह नाश्ते या हल्के भोजन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#2
पिटाया बाउल
पिटाया बाउल ड्रैगन फ्रूट से बनाया जाता है, जो विटामिन-C और फाइबर से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए पिटाया फल को मिक्सर में दही और थोड़े-से शहद के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण को कटोरे में डालकर ऊपर से ताजे फल, ग्रेनोला और बीज सजाए जाते हैं। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसका रंग भी बहुत आकर्षक होता है, जो इसे खास बनाता है।
#3
कैसावा बाउल
कैसावा बाउल एक खास फल यानि कंदमूल से बनता है, जो स्टार्च से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए कैसावा को उबालकर मैश किया जाता है। इसके बाद उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाया जाता है। इस मिश्रण को कटोरे में डालकर ऊपर से ताजे फल, ग्रेनोला और बीज सजाए जाते हैं। आप चाहें तो इस पकवान की मिठास बढ़ाने के लिए इसमें शहद या खजूर का सिरप भी मिला सकते हैं।
#4
नारियल बाउल
नारियल बाउल दक्षिण भारतीय खाने से प्रेरित है, जिसमें नारियल का उपयोग मुख्य होता है। इसे बनाने के लिए नारियल पानी, गुड़ और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को कटोरे में डालकर ऊपर से ताजे फल, ग्रेनोला और बीज सजाए जाते हैं। यह नाश्ते या हल्के भोजन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इन सभी सुपरफूड बाउल में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिससे ये पौष्टिक बनते हैं।