दाल से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट मिठाइयां, एक बार बनाकर जरूर खाएं

दाल को आमतौर पर एक मुख्य व्यंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इससे कई तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? दाल से बनी मिठाइयां न केवल स्वाद में लाजवाब होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। आइए आज हम आपको दाल से बनने वाली मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो त्योहारों के मजे को दोगुना कर देंगी।

#1 दाल का हलवा दाल का हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे अरहर या मूंगदाल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए दाल को भूनकर उसमें घी, चीनी और दूध मिलाया जाता है। फिर इसमें इलायची पाउडर और काजू-बादाम डालकर सजाया जाता है। यह हलवा त्योहारों या खास अवसरों पर बनाया जाता है और इसका स्वाद सभी को पसंद आता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 दाल की खीर दाल की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे मूंगदाल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए दाल को पकाकर उसमें दूध, चीनी और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। फिर इसमें इलायची पाउडर डालकर पकाया जाता है, जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। यह खीर त्योहारों या खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। इस मिठाई को आप गर्म या फिर ठंडा भी खा सकते हैं।

#3 दाल का लड्डू दाल का लड्डू एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे बेसन या मूंगदाल से बनाया जाता है। इसमें घी, चीनी और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दाल को भूनकर उसका आटा बनाया जाता है। इसके बाद उसमें घी, चीनी और सूखे मेवे मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं। यह लड्डू त्योहारों या खास अवसरों पर बनाए जाते हैं और बच्चों समेत सभी को बहुत पसंद आते हैं।

