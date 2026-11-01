रोजाना प्राकृतिक धूप में समय बिताने से मिल सकते हैं ये 5 स्वास्थ्य लाभ

प्राकृतिक धूप हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर डालती है। सुबह की धूप में समय बिताने से हमारा मूड अच्छा रहता है और तनाव कम होता है।

यह हमें खुश और तरोताजा महसूस कराती है, जिससे हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा यह हमें बेहतर नींद लेने में मदद करती है और हमारे मनोबल को ऊंचा बनाए रखती है।

इसलिए, सुबह की धूप का समय हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।