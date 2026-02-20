रोमांटिक छुट्टी के लिए बेहतरीन है बेल्जियम का शहर ब्रुग्स, जानिए यहां के पर्यटन स्थल

बेल्जियम का शहर ब्रुग्स अपनी खूबसूरती और रोमांटिक माहौल के लिए मशहूर है। इसे 'उत्तर का वेनिस' भी कहा जाता है, क्योंकि यहां बहने वाली नहरें पूरे शहर में फैली हुई हैं। यह शहर पुराने जमाने की इमारतों और पत्थरों से बने रास्तों के लिए जाना जाता है। ब्रुग्स में आप इतिहास से जुड़ी जगहों के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। अगर आप रोमांटिक छुट्टी बिताना चाहते हैं तो इसकी यात्रा पर जाएं।

#1 बाजार चौक बाजार चौक ब्रुग्स का मुख्य आकर्षण है, जहां आप शहर की संस्कृति और जीवन का असली अनुभव ले सकते हैं। यहां पर कई कैफे, भोजनालय और दुकानें हैं, जहां से आप स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। इस चौक के बीचो-बीच घंटाघर मौजूद है, जो 83 मीटर ऊंचा है। आप इस पर चढ़कर पूरे ब्रुग्स का नजारा देख सकते हैं। यहां हर साल कई त्योहार और कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं।

#2 ग्रोटे बाजार ग्रोटे बाजार ब्रुग्स का एक प्रमुख स्थान है, जहां आप शहर की सबसे बड़ी इमारतें देख सकते हैं। इस जगह पर आपको कई पुराने चर्च, महल और पुराने भवन मिलेंगे। यहां पर स्थित सेंट सैल्वेटर कैथेड्रल की ऊंचाई लगभग 109 मीटर है और इसमें 47 घंटियां हैं। इस कैथेड्रल की बनावट बहुत सुंदर है और यह वाकई देखने लायक है। ग्रोटे मार्कट में घूमते हुए आपको ब्रुग्स के इतिहास और संस्कृति की झलक मिलेगी।

Advertisement

#3 ब्रुग्स की नहरें ब्रुग्स की नहरें इस शहर की खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। इन नहरों पर नाव की सवारी करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है, जिससे आप शहर के अलग-अलग हिस्सों को देख सकते हैं। नाव की सवारी के दौरान आपको ब्रुग्स की सुंदरता और शांति का आनंद मिलेगा। यहां की नहरों पर बैठकर आप शहर की वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं। यह अनुभव रोमांटिक छुट्टियों के लिए बेहतरीन हो सकता है।

Advertisement

#4 बेगिनेज हाउस बेगिनेज हाउस ब्रुग्स का एक शांतिपूर्ण स्थल है, जहां आप शांति और सुकून पा सकते हैं। यह जगह धार्मिक महिलाओं के लिए बनाई गई थी, जो साधना करती थीं। यहां पर कई सुंदर बागान और झीलें हैं, जिनमें आप समय बिता सकते हैं। बेगिनेज हाउस की बनावट बहुत सुंदर है और इसे देखने लायक है। यहां आ कर आप ध्यान लगा सकते हैं, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा।