थाई सम थाम: गर्मियों के लिए बढ़िया है यह हरे पपीते का सलाद, जानिए इसकी रेसिपी

थाईलैंड का पारंपरिक व्यंजन सम थाम एक अनोखा सलाद है, जो हरे पपीते से बनाया जाता है। यह व्यंजन थाईलैंड के हर कोने में मिलता है और इसे घर पर बनाना भी बहुत आसान है। सम थाम का स्वाद खट्टा-मीठा और मसालेदार होता है, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप इस स्वादिष्ट सलाद को अपने घर पर बना सकते हैं। इसकी रेसिपी बेहद आसान है और यह ताजगी भी देता है।

सामान इस व्यंजन के लिए लगेगा ये सामान हरे पपीते का सम थाम बनाने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए होंगे, जो रसोई में मौजूद होंगे। इसके लिए आपको हरे पपीते, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, मूंगफली, पाम शक्कर, सोया सॉस और नींबू के रस की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं जैसे गाजर और खीरा आदि। इस सलाद की खासियत यह है कि इसे आप अपने स्वादानुसार मसाले डालकर बदल सकते हैं।

#1 पपीता छीलकर काटें सबसे पहले हरा पपीता छीलकर उसे लंबाई में पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। यह काम आप चाकू की मदद से कर सकते हैं या फिर ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पपीता बहुत मुलायम न हो, क्योंकि मुलायम पपीते से सलाद का स्वाद अच्छा नहीं आता। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इसे चाकू से पतले-पतले टुकड़ों में काट सकते हैं, ताकि सलाद का स्वाद बेहतरीन आए।

Advertisement

#2 सब्जियों को तैयार करें हरे पपीता के साथ-साथ आपको कुछ अन्य सब्जियां भी तैयार करनी होंगी, जैसे टमाटर, गाजर और खीरा आदि। इन सब्जियों को भी पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, ताकि सलाद में सब्जियों का मिश्रण अच्छे से मिल सके। आप चाहें तो अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं जैसे मूली और शिमला मिर्च आदि। इससे सलाद का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह अधिक पौष्टिक भी बनेगा। सब्जियों को तैयार करने के बाद उन्हें पपीते के साथ मिला दें।

Advertisement

#3 ड्रेसिंग तैयार करें सबसे पहले एक छोटे से कटोरे में पाम शक्कर, सोया सॉस, नींबू का रस और कटे हुए लहसुन की कलियों को अच्छे से मिलाएं। अगर आपको मिर्ची अधिक तीखी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी-सी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर एक तरफ रख दें, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। ड्रेसिंग तैयार करने के बाद इसे सलाद में डालें और अच्छे से मिलाएं।

#4 मूंगफली का उपयोग करें सलाद में कुरकुरापन जोड़ने के लिए भुनी हुई मूंगफली का उपयोग करें। मूंगफली को दरदरा पीस लें, ताकि इसका स्वाद सलाद में अच्छे से मिल सके। आप चाहें तो भुनी हुई मूंगफली को सलाद पर छिड़क सकते हैं या फिर उसे सलाद में मिला सकते हैं। इससे सलाद का कुरकुरापन बढ़ जाएगा और यह अधिक स्वादिष्ट बनेगा। मूंगफली का ताजगी भरा स्वाद सलाद को एक नया रूप देगा और इसे और भी लजीज बनाएगा।