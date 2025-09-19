तमन्ना भाटिया के प्रशिक्षक ने बताए 4 पौष्टिक स्नैक्स, ऑफिस में किया जा सकता है सेवन

ऑफिस में काम करते-करते अक्सर भूख लग जाती है और लंच टाइम का इंतजार नहीं होता। ऐसे में लोग चिप्स और बिस्कुट जैसे स्नैक्स खा लेते हैं, जिनमें ज्यादा कैलोरी और वसा होती है। इनके बजाय आप तमन्ना भाटिया के प्रशिक्षक सिद्धार्थ सिंह द्वारा सुझाए गए पौष्टिक स्नैक्स का सेवन कर सकते हैं। इन्हें डाइट का हिस्सा बनाने से पोषण भी मिलता है और वजह बढ़ने का खतरा भी नहीं रहता है। इनमें 200 से कम कैलोरी होती हैं।

#1 ग्रीक दही ऑफिस के आस-पास आपको ग्रीक दही आराम से मिल जाएगा, जो बेहद पौष्टिक होता है। यह प्रोटीन का बढ़िया स्त्रोत होता है और पेट को ठंडा रखने में भी मदद कर सकता है। इसे खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा और आपको शाम के समय आलस भी महसूस नहीं होगा। इस खाद्य पदार्थ को खान-पान का हिस्सा बनाने से भूख कम लगती है और ज्यादा खाने की संभावना भी कम हो जाती है।

#2 सेब और पीनट बटर सिद्धार्थ के मुताबिक, सेब और पीनट बटर भी एक सेहतमंद स्नैक हो सकता है। उन्होंने कहा, "यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और फाइबर का संतुलन है।" एक सेब के साथ आप एक चम्मच पीनट बटर का सेवन कर सकते हैं। इस संयोजन में प्राकृतिक मिठास होती है, जो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाती है। साथ ही इसके सेवन से ऊर्जा बढ़ती है और पेट का स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है। इसे खाने से विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सिडेंट भी मिल जाते हैं।

#3 प्रोटीन वाली कॉफी ऑफिस में ज्यादातर कर्मचारी कॉफी पीना पसंद करते हैं, जो नींद उड़ा देती है। हालांकि, सिद्धार्थ खाली कॉफी की जगह प्रोटीन कॉफी पीने की सलाह देते हैं। उन्होंने बताया कि इसे बनाने के लिए ब्लैक कॉफी में केवल एक चम्मच व्हे प्रोटीन पाउडर मिलाना होगा। इसे पीने से आपका शरीर नई ऊर्जा से भर जाएगा और आपको प्रोटीन भी मिलेगा। प्रोटीन कॉफी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने, वजन को नियंत्रित रखने और हड्डियों को मजबूत रखने में भी मदद करती है।