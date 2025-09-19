मेकअप ब्रश को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके, आसान होगा काम

मेकअप ब्रश को साफ करना एक जरूरी काम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। गंदे ब्रश से त्वचा पर मुंहासे और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने मेकअप ब्रश को सही तरीके से साफ कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने ब्रश को लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं और आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी।

#1 गर्म पानी और शैंपू का करें उपयोग मेकअप ब्रश को साफ करने का सबसे आसान तरीका है गर्म पानी और शैंपू का उपयोग करना। इसके लिए एक कटोरे में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा शैंपू मिलाएं। अब अपने मेकअप ब्रश को इस मिश्रण में डालकर हल्के हाथों से घुमाएं। इससे सभी गंदगी आसानी से निकल जाएंगी। कुछ मिनट बाद ब्रश को निकालकर ठंडे पानी से धो लें और तौलिये से सुखाकर हवा में सूखने के लिए रख दें।

#2 जैतून के तेल का इस्तेमाल करें जैतून का तेल न केवल आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है बल्कि यह आपके मेकअप ब्रश को साफ करने में भी मदद करता है। इसके लिए एक कटोरे में थोड़ा-सा जैतून का तेल लें और उसमें गुनगुना पानी मिलाएं। अब अपने मेकअप ब्रश को इस मिश्रण में डालकर हल्के हाथों से घुमाएं। इससे सभी गंदगी आसानी से निकल जाएंगे। इसके बाद ब्रश को ठंडे पानी से धो लें और तौलिये से सुखाकर हवा में सूखने के लिए रखें।

#3 बर्तन धोने वाले लिक्विड का करें उपयोग अगर आपके पास मेकअप ब्रश क्लीनर नहीं है तो आप बर्तन धोने वाले लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरे में थोड़ा-सा लिक्विड लें और उसमें गुनगुना पानी मिलाएं। अब अपने मेकअप ब्रश को इस मिश्रण में डालकर हल्के हाथों से घुमाएं। इससे सभी गंदगी और मेकअप के कण आसानी से निकल जाएंगे। इसके बाद ब्रश को ठंडे पानी से धो लें और तौलिये से सुखाकर हवा में सूखने के लिए रख दें।

#4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का करें उपयोग अगर आपके ब्रश पर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई है तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक कपड़े या रूमाल पर थोड़ी-सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाएं और उसे गंदे हिस्से पर रगड़ें। इससे सारी गंदगी साफ हो जाएगी। इसके बाद ब्रश को ठंडे पानी से धो लें और तौलिये से सुखाकर हवा में सूखने के लिए रख दें। इस तरीके से आपका मेकअप ब्रश फिर से नया जैसा लगेगा।