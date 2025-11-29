तमन्ना भाटिया के प्रशिक्षक सालों से खाते हैं ये खाद्य पदार्थ, उन्हें फिट रखने में सहायक

तमन्ना भाटिया की फिटनेस की हर तरफ चर्चा होती है और महिलाएं उनके जैसा फिगर पाने का सपना देखती हैं। उन्हें सेहतमंद बनाए रखने में उनके प्रशिक्षक सिद्धार्थ सिंह का बड़ा हाथ है। वह सोशल मीडिया के सितारे बन चुके हैं और अक्सर फिटनेस से जुड़े वीडियो साझा करते रहते हैं। अब उन्होंने बताया है कि 10 सालों से उनकी डाइट में कौन-से खाद्य पदार्थ शामिल रहे हैं। इनकी मदद से उन्हें ताकत मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

#1 फल सिद्धार्थ बताते हैं कि फल उनके खान-पान में हमेशा शामिल रहते हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और पेट को भरा रखते हैं। फल खाने से सिद्धार्थ की जंक फूड आदि खाने की लालसा भी कम हो जाती है। उन्होंने बताया, "खास तौर से जब मैं वजह घटाने की कोशिश करता हूं तब फल मेरी मदद करते हैं।" उनके मुताबिक, फलों में बहुत कम कैलोरी होती हैं और हम उन्हें ज्यादा मात्रा में भी खाएं तो वजन नहीं बढ़ेगा।

#2 ब्रेड आम तौर पर प्रशिक्षक ब्रेड खाने से मना करते हैं, क्योंकि इसे अस्वास्थ्यकर कार्ब माना जाता है। आश्चर्य की बात है कि यह सिद्धार्थ की डाइट का अहम हिस्सा है। उनके मुताबिक, ब्रेड भी चावल, रोटी और आलू की तरह कार्ब का अच्छा स्त्रोत होती है। बशर्ते उसे सही तरीके से खाया जाए और अपने दैनिक कैलोरी सेवन को ध्यान में रखते हुए सेवन किया जाए। सिद्धार्थ कहते हैं, "मुझे रोज ब्रेड खाना बहुत अच्छा लगता है।"

Advertisement

#3 ग्रीक दही बिना ग्रीक दही खाए सिद्धार्थ का भोजन पूरा नहीं होता है। वह बताते हैं कि जब ग्रीक दही नहीं मिला करती थी तब वह अपने हाथों से हंग कर्ड बनाकर खाया करते थे। यह खाद्य पदार्थ प्रोटीन का बेहतरीन स्त्रोत होता है। ग्रीक दही के 100 ग्राम वाले डिब्बे में करीब 9 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। साथ ही इसके सेवन से पेट ठीक रहता है और पाचन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है।

Advertisement