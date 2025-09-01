तमन्ना भाटिया स्पेन में करती दिखीं कसरत, उनसे प्रेरणा लेकर करें ये असरदार एक्सरसाइज
क्या है खबर?
तमन्ना भाटिया की सुंदरता और फिटनेस के देशभर में लाखों दीवाने हैं। उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी और जल्द ही बॉलीवुड में भी जगह बना ली। 'आज की रात' और 'नशा' जैसे गानों में उनके फिट शरीर को देखभाल अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह नियमित रूप से एक्सरसाइज करती हैं। अब वह स्पेन की यात्रा के दौरान ये एक्सरसाइज करती नजर आई हैं।
तमन्ना
तमन्ना के प्रशिक्षक ने साझा किया वीडियो
तमन्ना के प्रशिक्षक सिद्धार्थ सिंह ने इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह कसरत करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने स्पेन में होने के बावजूद भी ब्रेक नहीं लिया और जिम में पसीना बहाती नजर आईं। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "निचले शरीर की एक्सरसाइज का मतलब है स्क्वाट्स।" सिद्धार्थ अपने फोन से तमन्ना का वीडियो बना रहे थे और साथ-साथ उन्हें निर्देश भी दे रहे थे।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
So, Tammy is part of #ROMEO. 😍— 𝗞𝗔𝗥𝗧𝗛𝗜𝗖𝗞 (@Suriya_Speaks) August 28, 2025
Dedication 👌@tamannaahspeaks workout session from Spain.#Tamannaah #TamannaahBhatia #Tamannaahspeaks #LadyMegaStarTamannaah #TamannaahFitness #FitnessMotivation #StayFit #FitnessGoals #Tamannah #Tamanna #MilkyBeautyTamannaah #Tamana #tammy pic.twitter.com/w12Hh9gu9c
#1
स्क्वाट्स
वीडियो में तमन्ना की कसरत की शुरुआत स्क्वाट्स से होती है। वह सूमो और क्लोज्ड-लेग स्क्वाट्स करती नजर आईं, जो निचले शरीर की ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं। स्क्वाट्स करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे चलने की क्षमता में सुधार होता है। यह एक्सरसाइज संतुलन को भी बेहतर बनाती है, जो रोजमर्रा के कामों में सहायक होता है। इसकी मदद से वजन घटाने और हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद मिलती है।
#2
सिंगल हैंड डंबल थ्रस्टर
वीडियो में तमन्ना जो अगली एक्सरसाइज करती दिखीं, उसे सिंगल हैंड डंबल थ्रस्टर कहते हैं। इसमें एक हाथ में भार यानि डंबल लेकर उसे उठाना शामिल होता है। इसके नियमित अभ्यास से आपकी मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं और हाथों की ताकत बढ़ सकती है। यह पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है, जिसके जरिए ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, कोर, ट्राइसेप्स और कंधों को फायदा होता है। इसे करने से आपका चयापचय भी मजबूत हो सकता है।
#3
स्प्रिंटिंग
अंत में तमन्ना स्प्रिंटिंग करती नजर आईं, जो दौड़ने वाली एक्सरसाइज होती है। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है थोड़े-थोड़े समय के लिए तेजी से दौड़ना। इस एक्सरसाइज के जरिए कैलोरी जलाने, मांसपेशियों का निर्माण करने और चयापचय को बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। इस एक्सरसाइज की मदद से आप अधिक सक्रीय बन जाएंगे, आपकी ताकत बढ़ेगी और सहनशक्ति भी सुधरेगी। इन एक्सरसाइज का नियमित अभ्यास आपको तमन्ना जितना सेहतमंद रखेगा।