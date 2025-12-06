क्या आप इन 5 संकेतों को पानी की कमी समझ रहे हैं? हो सकती है किडनी की समस्या

किडनी हमारे शरीर के जरूरी अंगों में से एक है, जो खून को साफ करके शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। अगर किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो शरीर में हानिकारक चीजें जमा होने लगती हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जिन्हें लोग अक्सर पानी की कमी समझ लेते हैं, लेकिन ये किडनी की समस्या के लक्षण भी हो सकते हैं।

#1 बार-बार पेशाब आना अगर आपको बार-बार पेशाब आता है तो इसे पानी की कमी समझने की गलती न करें। यह किडनी की समस्या का एक जरूरी संकेत हो सकता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है तो शरीर से हानिकारक चीजों को बाहर निकालने के लिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आपको लगातार इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो डॉक्टर से सलाह लें और जांच करवाएं।

#2 पेशाब का रंग बदलना पेशाब का रंग बदलना भी किडनी की समस्या का एक संकेत हो सकता है। अगर आपका पेशाब बहुत पीला या फिर गहरा हो गया है तो यह किडनी के ठीक से काम न करने का संकेत हो सकता है। आमतौर पर हल्का पीला पेशाब स्वस्थ किडनी का संकेत होता है, जबकि गहरा पीला या लाल रंग का पेशाब किडनी की समस्या की ओर इशारा कर सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

#3 थकान और कमजोरी महसूस होना अगर आप लगातार थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी किडनी की समस्या का एक जरूरी संकेत हो सकता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती हैं तो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिससे थकान और कमजोरी होने लगती है। इसलिए अगर आपको यह समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं।

#4 सूजन होना अगर आपके पैरों, हाथों या चेहरे पर सूजन आ रही है तो इसे पानी की कमी समझने की गलती न करें। यह भी किडनी की समस्या का एक जरूरी संकेत हो सकता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, तो शरीर में पानी और नमक का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे सूजन होने लगती है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि सही उपचार मिल सके।