रोटी बनाते समय न करें ये गलतियां, स्वादिष्ट बनेगी रोटी

रोटी हर घर में बनती है, लेकिन इसे बनाने में कई लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। ये छोटी-छोटी गलतियां रोटी के स्वाद और बनावट को प्रभावित कर सकती हैं। इस लेख में हम आपको रोटी बनाते समय होने वाली सामान्य गलतियों और उनके सुधारों के बारे में बताएंगे, ताकि आपकी रोटी हमेशा स्वादिष्ट और पौष्टिक बने। सही तरीके से रोटी बनाने से न केवल आपका खाना बेहतर बनेगा, बल्कि परिवार के साथ-साथ मेहमानों को भी खुश रखेगा।

#1 एक साथ बहुत सारा पानी डालना रोटी के लिए आटा गूंथते समय अक्सर लोग एक साथ बहुत सारा पानी डाल देते हैं, जिससे आटा चिपचिपा हो जाता है और रोटी सही नहीं बन पाती। इसके लिए आपको थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गूंथना चाहिए। इससे आटा नरम और चिकना बनेगा, जिससे रोटी आसानी से बेल सके और तवे पर अच्छे से पक सकेगी। सही मात्रा में पानी डालने से रोटी का स्वाद भी बेहतरीन होगा और वह आपके खाने को और भी मजेदार बना देगी।

#2 ठंडा या कठोर पानी का उपयोग करना आटे को गूंथने के लिए ठंडा या कठोर पानी का उपयोग करने से आटे में लचीलापन नहीं बनता, जिससे रोटी सही तरीके से नहीं फूलती। इसके लिए आपको गर्म या हल्के गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। इससे आटे में लचीलापन अच्छे से बनेगा और रोटी नरम और फूली हुई बनेगी। सही तापमान वाला पानी न केवल रोटी को बेहतर बनाता है, बल्कि उसके स्वाद को भी बढ़ाता है।

#3 आटे को आराम न देना आटे को गूंथने के बाद अगर आप उसे तुरंत बेलना शुरू कर देते हैं तो आटा सही तरीके से तैयार नहीं होता और रोटी ठीक से नहीं बनती। आटे को कम से कम 15-20 मिनट तक आराम देना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से तैयार हो सके। इससे आटे में मौजूद लचीलापन सक्रिय हो जाएगा और रोटी नरम और फूली हुई बनेगी। सही तरीके से आराम देने से रोटी का स्वाद भी बेहतरीन होगा।

#4 बहुत पतली या मोटी बेलना रोटी बेलते समय अगर आप बहुत पतली या मोटी बेलते हैं तो तवे पर पकाने पर वह जल सकती है या कच्ची रह जाती है। सही मोटाई न रखने पर रोटी का स्वाद भी प्रभावित होता है। इसके लिए आपको मध्यम मोटाई की रोटी बेलनी चाहिए, न बहुत पतली और न ही मोटी। इससे रोटी तवे पर अच्छे से पक सकेगी और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।