गर्मियों के दौरान यात्रा करने वाले लोग इन 5 तरीकों से रखें खुद को हाइड्रेट

गर्मियों में यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इस दौरान शरीर में पानी की कमी न हो, यह जरूरी है। गर्मी के कारण शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे पानी की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कमी से बचने के लिए सही मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में यात्रा के दौरान खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं।

#1 यात्रा के दौरान अपने पास रखें पानी की बोतल यात्रा के दौरान हमेशा एक पानी की बोतल अपने पास रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी बोतल स्टील या प्लास्टिक की हो और इसे भरकर रखें। इससे आप कहीं भी जाएं तो आपको प्यास लगने पर पानी आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अपने होटल या गेस्ट हाउस में भी पानी की बोतल की व्यवस्था कर लें ताकि आप नियमित रूप से पानी पीते रहें। इस तरह यात्रा के दौरान पानी की बोतल का सही तरीके से उपयोग करें।

#2 तरल पदार्थ और फल खाएं पानी के अलावा नारियल पानी, नींबू पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। ये पेय न केवल आपको तरोताजा रखते हैं, बल्कि शरीर के लिए जरूरी तत्व भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त तरबूज, खरबूज, खीरा और संतरे जैसे फल भी आहार में शामिल करें क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में पानी होता है, जो आपको हाइड्रेट रख सकता है। ये फल पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखते हैं।

#3 हल्के रंग के कपड़े पहनें हल्के रंग के कपड़े पहनने से शरीर पर कम गर्मी पड़ती है। सफेद या हल्के नीले रंग के कपड़े गर्मियों के लिए सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये सूरज की किरणों को अधिक अवशोषित नहीं करते। इसके अतिरिक्त सूती या लिनन के कपड़े पहनें क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीने को जल्दी सोख लेते हैं, जिससे आप ठंडा महसूस करते हैं। गर्मियों के लिए सबसे अच्छे कपड़े चुनें।

#4 धूप से बचें धूप में निकलते समय हमेशा त्वचा की सुरक्षा के लिए क्रीम लगाएं। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। अगर आप लंबे समय तक बाहर रह रहे हैं तो हर 2-3 घंटे में क्रीम लगाना न भूलें। इसके अलावा एक टोपी और धूप के चश्मे का उपयोग करें ताकि आप धूप के सीधे संपर्क में न आएं। अगर संभव हो तो धूप में निकलने से बचें और छांव में ही समय बिताएं।