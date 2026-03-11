गर्मियों के दौरान यात्रा करने की है योजना? जानें भीड़ से बचने के तरीके

गर्मियों में स्कूलों की छुट्टियों के कारण कई लोग यात्रा करने की योजना बनाते हैं। हालांकि, इस दौरान पर्यटक स्थलों पर ज्यादा भीड़ होती है और इससे छुट्टियों का मजा किरकिरा हो सकता है। अगर आप गर्मियों में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। आइए जानते हैं।

#1 यात्रा का समय चुनें गर्मियों में यात्रा करने से पहले अपने यात्रा का समय तय करें। यात्रा का समय चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि सप्ताह का अंत या छुट्टियों वाले दिन नहीं बल्कि हफ्ते के बीच वाले दिन यात्रा करें। इससे आपको कम भीड़ और लंबी कतारों से बचने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त अपने यात्रा स्थल पर पहुंचने के बाद भीड़भाड़ वाले समय से बचें।

#2 भीड़भाड़ वाले समय से बचें गर्मियों में यात्रा करते समय भीड़भाड़ वाले समय से बचना भी एक अच्छा तरीका है। खासतौर से ऐसी जगहों पर, जहां पर आप अधिकतर समय बिताएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप किसी समुद्र तट पर जा रहे हैं तो सुबह के समय या शाम ढलने के बाद वहां जाएं। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने जा रहे हैं तो दोपहर के बाद वहां न जाएं।

Advertisement

#3 कम भीड़ वाले मौसम में करें यात्रा अगर आप ज्यादा भीड़ से छुटकारा चाहते हैं तो गर्मियों में कम भीड़ वाले मौसम के दौरान यात्रा करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने पसंदीदा पर्यटन स्थलों पर यात्रा करने के लिए कम भीड़ वाले समय का चयन करें। इससे न केवल आपको ज्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद भी ले सकेंगे।

Advertisement

#4 कम प्रसिद्ध जगहों पर जाएं जब भी आप गर्मियों में यात्रा करने की योजना बनाएं तो कम प्रसिद्ध जगहों पर जाने पर विचार करें। ऐसी जगहें, जहां ज्यादा लोग नहीं जाते और आप शांति से समय बिता सकें। इसके अतिरिक्त कम प्रसिद्ध जगहों पर जाने से आप स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को भी करीब से देख सकते हैं। इसके साथ ही कम खर्च में भी अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं।