गर्मियों के दौरान यात्रा करना पसंद है? इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा आराम

गर्मियों में यात्रा करना एक मजेदार अनुभव हो सकता है, लेकिन इस दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। गर्मियों की गर्मी और उमस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। इसके अतिरिक्त कई लोग इस मौसम में घूमने के लिए पहाड़ी और ठंडे स्थानों का चयन करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप गर्मियों में यात्रा करने के लिए तैयार हो सकते हैं।

#1 हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें गर्मियों में यात्रा करते समय हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोखने में मदद करते हैं। हल्के रंगों के कपड़े पहनें ताकि सूरज की किरणें आपको ज्यादा न लगें। ढीले-ढाले कपड़े पहनें ताकि शरीर को हवा लगे और पसीना सूख सके। इसके अतिरिक्त चप्पल या सैंडल पहनें ताकि पैरों को आराम मिले और चलने में कोई दिक्कत न हो।

#2 भरपूर पानी पिएं गर्मियों में पसीना बहुत ज्यादा आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यात्रा के दौरान लगातार पानी पीते रहें। कोशिश करें कि आप हमेशा अपने पास एक पानी की बोतल रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें। इसके अतिरिक्त नारियल पानी, तरबूज और खीरा जैसे पानी युक्त खाने की चीजें भी खाएं।

#3 सनस्क्रीन का करें इस्तेमाल सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए यात्रा करने से पहले अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन लगाएं। यह आपकी त्वचा को हानिकारक किरणों से बचाता है और त्वचा को जलने से बचाता है। जब भी आप बाहर निकलें तो 30 या उससे अधिक वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। इसे हर 2 घंटे बाद दोहराएं, खासकर जब आप समुद्र तट या पहाड़ों में हों। इसके अतिरिक्त टोपी और धूप का चश्मा भी पहनें।

#4 खान-पान का रखें ध्यान यात्रा करते समय खाने-पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सफर के दौरान कई लोग बाहर का खाना खा लेते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं होता है। बेहतर होगा कि आप अपने साथ कुछ हल्का और पौष्टिक खाना जैसे फल, नट्स या सैंडविच लेकर जाएं। इससे आपको ताजगी मिलेगी और पेट भी ठीक रहेगा। इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी या छाछ भी साथ रखें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।