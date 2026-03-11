गर्मियों के दौरान रसोई में इस तरह से चीजों को करें स्टोर, नहीं होगा कोई नुकसान

गर्मियों में रसोई में कुछ खास चुनौतियां होती हैं। इन दिनों गर्मी के कारण भोजन और अन्य सामग्रियों को सुरक्षित रखना कठिन हो जाता है। हालांकि, अगर आप कुछ सरल उपाय अपनाते हैं तो आप गर्मियों के दौरान अपनी रसोई को व्यवस्थित और सुरक्षित रख सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से आप गर्मियों में रसोई को आसानी से संभाल सकते हैं।

#1 ताजे फल और सब्जियां गर्मियों में ताजे फल और सब्जियां जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सही तरीके से रखना जरूरी है। फल और सब्जियों को हमेशा ठंडी जगह पर रखें और उन्हें धोकर न रखें। अगर आप बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां खरीदते हैं तो उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में काटकर बंद डिब्बों में रखें। इससे वे लंबे समय तक ताजे रहेंगे और आसानी से मिलेंगे।

#2 सूखे मसाले सूखे मसालों को गर्मियों में सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें नमी आने से वे खराब हो सकते हैं। मसालों को बंद डिब्बों में रखें और उन्हें धूप से दूर किसी ठंडी जगह पर रखें। अगर आपके पास मसाले पीसने की मशीन है तो आप उन्हें पीसकर पाउडर बना सकते हैं और फिर बंद डिब्बों में रख सकते हैं। इससे मसालों की खुशबू और स्वाद बना रहेगा।

#3 अनाज और दालें अनाज और दालें भी गर्मियों में जल्दी खराब हो सकते हैं इसलिए इन्हें सही तरीके से रखना जरूरी है। इन्हें किसी भी प्रकार की नमी से बचाने के लिए सूखी जगह पर रखें। बेहतर होगा कि आप इन्हें बंद डिब्बों में रखें ताकि हवा न जाए और ये लंबे समय तक ताजे रहें। इसके अलावा समय-समय पर इनकी जांच करते रहें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत समाधान हो सके।

#4 दूध और उससे बने उत्पाद दूध, दही या पनीर जैसे उत्पाद भी गर्मियों में जल्दी खराब हो जाते हैं इसलिए इन्हें सही तरीके से रखना जरूरी है। अगर संभव हो तो ठंडे स्थान का उपयोग करें ताकि ये लंबे समय तक ताजे रहें। इसके अलावा इन उत्पादों को किसी बंद डिब्बे में रखें ताकि इनमें कोई गंध न जाए। अगर आप बाहर किसी पिकनिक या यात्रा पर जा रहे हैं तो इन्हें बर्फ वाले डिब्बे में रखें ताकि ये सुरक्षित रहें।