गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं? पैक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए घूमने जाने का प्लान बनाना एक अच्छा विचार है। हालांकि, गर्मियों में क्या-क्या पैक किया जाए, यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासतौर पर अगर आप पहली बार कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपके लिए यह और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको पांच जरूरी टिप्स देते हैं, जिनसे आपको गर्मियों की छुट्टियों के लिए सही तरीके से पैक करने में मदद मिलेगी।

#1 हल्के और आरामदायक कपड़े चुनें गर्मियों में हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है। सूती कपड़े सबसे अधिक आरामदायक होते हैं क्योंकि वे पसीने को सोखते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं। हल्के रंगों के कपड़े पहनने से आप धूप में भी ठंडा महसूस करेंगे। इसके अलावा ढीले-ढाले कपड़े पहनें ताकि उनमें हवा का संचार होता रहे और आप गर्मी से बच सकें। टॉप्स, कुर्तियां, शॉर्ट्स और स्कर्ट्स जैसे कपड़े इस मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

#2 धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन और टोपी सूरज की तेज किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए सनस्क्रीन का उपयोग करना बहुत जरूरी है। एसपीएफ 30 या उससे अधिक वाली सनस्क्रीन का चयन करें और इसे हर 2 घंटे बाद लगाएं। इसके अलावा एक बड़ा और हल्का टोपी भी साथ रखें ताकि आपका चेहरा और गर्दन धूप से सुरक्षित रहें। यह आपके सिर को भी छांव देगा और आपको अधिक आरामदायक महसूस होगा। इन दोनों चीजों को अपने बैग में जरूर शामिल करें।

Advertisement

#3 पानी की बोतल साथ रखें गर्मियों में घूमने जाते समय खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें, जिसे आप बार-बार भर सकते हैं। इससे आप यात्रा के दौरान खुद को ताजा और सक्रिय रख सकेंगे। कोशिश करें कि बोतल स्टेनलेस स्टील या पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक की हो। यात्रा के दौरान जहां भी मौका मिले, पानी पीते रहें और अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें।

Advertisement

#4 प्राथमिक चिकित्सा किट लाएं घूमने जाते समय एक प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखना अच्छा विचार हो सकता है। इसमें पट्टियां, एंटीसेप्टिक क्रीम, दर्द की दवा और छोटे-मोटे घाव-चोट के लिए जरूरी सामान शामिल करें। अगर आप पहाड़ी इलाकों या जंगलों में जा रहे हैं तो मच्छरदानी स्प्रे या क्रीम भी साथ रखें ताकि आपको मच्छरों से बचाव हो सके। इसके अलावा अगर किसी तरह की एलर्जी होती है तो अपनी एलर्जी की दवा भी साथ रखें।