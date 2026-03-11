गर्मियों के दौरान सुबह के समय पिएं ये 5 पेय, सेहत के लिए हैं फायदेमंद

गर्मियों के दौरान शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इससे बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। इसके लिए दिन की अच्छी शुरुआत करना अहम है। इसके लिए सुबह के समय पानी के साथ कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय का सेवन किया जा सकता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों के दौरान सुबह के समय करने से सेहत को भरपूर लाभ मिल सकता है।

#1 छाछ का सेवन है सेहत के लिए फायदेमंद छाछ का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन प्रक्रिया को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए दही को पानी के साथ मिलाएं और फिर इसमें नमक, भुना जीरा पाउडर और बारीक कटी हरी मिर्च डालें। यह पेय कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन-B12, विटामिन-B2, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने के साथ पाचन प्रक्रिया को ठीक रख सकता है।

#2 पुदीने की चाय को बनाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा पुदीने की चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद मेंथॉल की ठंडकदार प्रभाव के कारण शरीर को आराम मिल सकता है। लाभ के लिए पानी को उबालकर उसमें पुदीने की पत्तियां डालें और 5 मिनट बाद चाय को छानकर कप में डालें। अब इसमें शहद मिलाकर इसका सेवन करें। पुदीने की चाय के अन्य फायदे भी होते हैं।

#3 तरबूज का रस बनाकर करें सेवन तरबूज में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह शरीर को ठंडक देने में भी सहायक है। लाभ के लिए तरबूज के टुकड़े करके मशीन में डालें और उसका रस निकालें। अब इस रस को छानकर एक गिलास में डालें और इसमें नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें। तरबूज के अन्य फायदे भी होते हैं।

#4 आम पन्ना भी है सेहत के लिए लाभकारी आम पन्ना विटामिन-C से भरपूर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद कच्चे आम का खट्टापन पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देने में भी सहायक है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें और फिर इसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, पानी और शक्कर मिलाकर इसका सेवन करें।