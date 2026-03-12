गर्मियों के दौरान उलझे बालों से परेशान होते हैं? ये 5 तरीके आजमाएं

गर्मियों में ज्यादा तापमान और उमस के कारण बालों की प्राकृतिक नमी खो सकती है, जिससे बाल रूखे और उलझे हुए लग सकते हैं। उलझे बाल न केवल देखने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि इन्हें सुलझाने में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों के दौरान भी अपने उलझे बालों को आसानी से सुलझा सकते हैं।

#1 गीले बालों में कंघी न करें गीले बालों में कभी भी कंघी न करें। गीले बाल कमजोर होते हैं और उन पर कंघी करने से टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बजाय बालों को पहले तौलिए से हल्का सुखाएं और फिर धीरे-धीरे उंगलियों से सुलझाने की कोशिश करें। अगर जरूरत हो तो चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। इससे बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं और बालों की चमक भी बनी रहती है।

#2 बालों के लिए सीरम का करें इस्तेमाल बालों को उलझने से बचाने के लिए बालों के लिए सीरम का इस्तेमाल करें। यह बालों को नमी देता है और उन्हें उलझने से बचाता है। इसे बालों की लंबाई पर लगाएं, खासकर उन जगहों पर जहां बाल अधिक रूखे होते हैं। इसके अलावा हफ्ते में दो बार बालों के लिए मास्क लगाना भी फायदेमंद हो सकता है। इससे बालों की चमक और मुलायमियत बनी रहती है और वे उलझते नहीं हैं।

#3 गर्मियों में बालों को गर्मी से बचाएं गर्मियों के दौरान बालों को गर्मी से बचाना जरूरी है। स्टाइलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का कम उपयोग करने से बालों की प्राकृतिक चमक बनी रहती है। अगर संभव हो तो इन उपकरणों का उपयोग न करें क्योंकि इससे बाल और अधिक कमजोर हो सकते हैं। इसके अलावा बालों की सुरक्षा के लिए गर्मी से बचाने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें। इससे बालों में नमी बनी रहती है।

#4 हल्के शैंपू का करें उपयोग गर्मियों के दौरान हल्के शैंपू का उपयोग करना बेहतर होता है। इससे आपके बालों की प्राकृतिक नमी बनी रहती है और वे उलझते नहीं हैं। भारी शैंपू से बालों की नमी छिन जाती है, जिससे वे रूखे और उलझे हुए लगते हैं। हल्के शैंपू से बालों की गंदगी साफ होती है, लेकिन उनकी नमी बरकरार रहती है। इसलिए हमेशा हल्के शैंपू का ही उपयोग करें ताकि आपके बाल स्वस्थ और चमकदार बने रहें।