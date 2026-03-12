गर्मियों के दौरान खाना बनाते समय न करें ये गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं

गर्मी के मौसम में कई लोग खाना बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। अगर आप इन गलतियों को नहीं सुधारते हैं तो इससे न सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए खाने का स्वाद भी बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको गर्मियों के दौरान रसोई में बचना चाहिए।

#1 ताजे फल और सब्जियों का उपयोग न करना गर्मियों के दौरान ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग इन्हें खरीदकर रख देते हैं, फिर जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये खराब हो चुकी होती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप फल और सब्जियों को खरीदने के बाद उन्हें ठंडे स्थान पर रख दें और उनके जल्दी खराब होने के कारणों को जानने की कोशिश करें। इससे आपके भोजन का स्वाद और पोषण दोनों बना रहेगा।

#2 रसोई को साफ न रखना गर्मियों में पसीना काफी ज्यादा आता है और ऐसे में रसोई में भी पसीना बहना स्वाभाविक है। हालांकि, अगर आप पसीने से गीले हाथों के साथ रसोई में खाना बनाते हैं तो इससे कीटाणु पनपने लगते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप हर समय रसोई को साफ रखें और पसीना बहने पर उसे पोंछें। साथ ही खाना बनाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छे से धोएं।

#3 कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को एकसाथ रखना अगर आप कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को एकसाथ रख देते हैं तो ऐसा करने से कीटाणु फैल सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप कच्चे खाद्य पदार्थों को एक अलग जगह पर रखें और पके खाद्य पदार्थों को एक अलग। इसके अतिरिक्त कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को एकसाथ रखने से उनके स्वाद पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

#4 अधिक नमक और तेल का उपयोग करना अगर आप इस मौसम में भी उन व्यंजनों में अधिक नमक और तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त अधिक नमक और तेल का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गर्मियों के दौरान हल्के और ताजे व्यंजनों का सेवन करें, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।