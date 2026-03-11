गर्मियों में घर की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके

गर्मियों के दौरान घर की सफाई करना एक जरूरी काम है। इस समय में घर में जमा धूल-मिट्टी, कीटाणु और बैक्टीरिया को दूर करना बहुत अहम है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर को न केवल साफ-सुथरा रख सकते हैं बल्कि उसे कीटाणुमुक्त भी बना सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आपका घर न केवल सुंदर दिखेगा बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा।

#1 पर्दों और बिस्तर की चादरों को धोएं पर्दे और बिस्तर की चादरों को धोना बहुत जरूरी है क्योंकि ये चीजें जल्दी-जल्दी गंदी हो जाती हैं और इनमें कीटाणु भी पनप सकते हैं। हफ्ते में एक बार इन चीजों को धोना चाहिए ताकि आपके घर का माहौल साफ-सुथरा बना रहे। गर्मियों में धूप में सुखाने से ये चीजें ताजगी भरी महसूस होंगी और कीटाणु भी मर जाएंगे। इसके अलावा इन चीजों को धोने से आपके घर का वातावरण भी बेहतर रहेगा।

#2 फर्श को अच्छे से साफ करें फर्श पर धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, इसलिए इसे रोजाना झाड़ू या सफाई मशीन से साफ करें। हफ्ते में एक बार फर्श को पानी और साबुन से धोएं ताकि गंदगी पूरी तरह निकल जाए। अगर आपके फर्श पर दाग-धब्बे हैं तो उन्हें तुरंत साफ करें। इसके लिए आप बाजार में मिलने वाले दाग हटाने वाले सफाई उत्पाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन उपायों से आपका फर्श हमेशा नया और चमकदार रहेगा।

#3 रसोई की सफाई पर दें ध्यान रसोई घर का सबसे अहम हिस्सा होती है, इसलिए इसे साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है। बर्तन धोने के बाद सिंक और काउंटरटॉप को कीटाणुनाशक से पोंछें। गैस चूल्हा और ओवन को भी नियमित रूप से साफ करें। इसके अलावा रसोई के पंखे और निकास पाइप को भी साफ रखें ताकि हवा अच्छी तरह से बह सके। इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपनी रसोई को न केवल साफ-सुथरी रख सकते हैं बल्कि उसे कीटाणुमुक्त भी बना सकते हैं।

#4 बाथरूम की सफाई करें बाथरूम में भी कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं, इसलिए इसे रोजाना साफ करना चाहिए। टॉयलेट सीट, सिंक और शॉवर एरिया को कीटाणुनाशक से पोंछें। हफ्ते में एक बार फर्श को पानी और साबुन से धोएं ताकि गंदगी पूरी तरह निकल जाए। बाथरूम के नल और पाइपलाइन को भी समय-समय पर साफ करते रहें ताकि उनमें कोई रुकावट न आए। इन उपायों से आपका बाथरूम हमेशा नया और ताजगी भरा रहेगा।