नई नवेली दुल्हन हैं तो जान लें ये 5 स्टाइलिंग हैक्स, दिखेंगी बेहद खूबसूरत

नई नवेली दुल्हन के लिए शादी का दिन सबसे खास होता है। इस दिन हर लड़की चाहती है कि वह सबसे सुंदर दिखे। शादी की तैयारियों में अक्सर छोटी-छोटी बातें अनदेखी हो जाती हैं। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टाइलिंग हैक्स लेकर आए हैं, जो आपकी शादी के दिन को और भी खास बना सकते हैं। इन हैक्स को अपनाकर आप न सिर्फ सुंदर दिखेंगी, बल्कि आरामदायक भी महसूस करेंगी।

#1 सही साड़ी चुनें शादी के दिन साड़ी पहनना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही साड़ी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। बनारसी साड़ी हमेशा अच्छा विकल्प होता है, लेकिन अगर आप उसे पहनने में असहज महसूस करती हैं तो शिफॉन या जॉर्जेट साड़ियां भी बेहतरीन होती हैं। इनकी हल्की वजन और आरामदायक होती हैं। इसके अलावा इनकी कढ़ाई भी बहुत सुंदर होती है, जो आपको शाही लुक देगी। अपने आराम को ध्यान में रखते हुए सही साड़ी चुनें।

#2 ब्लाउज की फिटिंग पर दें ध्यान ब्लाउज की फिटिंग बहुत अहम होती है। अगर आपका ब्लाउज थोड़ा ढीला या टाइट है तो उसे ठीक करवाना न भूलें। सही फिटिंग वाला ब्लाउज आपके लुक को और भी खास बनाएगा। इसके अलावा ब्लाउज के डिजाइन पर भी ध्यान दें। अगर आप पारंपरिक लुक चाहती हैं तो कढ़ाई वाला ब्लाउज चुनें, जो आपकी साड़ी के साथ मेल खाता हो। अगर आप आधुनिक अंदाज चाहती हैं तो नए डिजाइन वाले ब्लाउज आजमाएं।

#3 गहनों का चयन करें गहनों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वह आपकी साड़ी और ब्लाउज के साथ मेल खाती हो। भारी गहने पहनने से बचें क्योंकि यह आपको असहज महसूस करा सकते हैं। हल्के और सुंदर गहने जैसे कि छोटे झुमके, चूड़ियां और हार आपके लुक को पूरा करेंगे। इसके अलावा आप अपने बालों में भी छोटे-छोटे फूल या अन्य गहने लगा सकती हैं, जो आपको शाही लुक देंगे और आपको आरामदायक महसूस कराएंगे।

#4 बालों की स्टाइल पर दें ध्यान बालों की स्टाइल भी आपके लुक का अहम हिस्सा होता है। शादी के दिन बालों को खुला रखना अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं तो उन्हें खुला रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आप चोटी वाली स्टाइल आजमा सकती हैं, जो न केवल सुंदर दिखेगा बल्कि आरामदायक भी रहेगा। इसके अलावा आप अपने बालों में फूल या अन्य गहने लगा सकती हैं, जो आपको शाही लुक देंगे और आपको आरामदायक महसूस कराएंगे।