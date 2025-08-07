दक्षिण भारत के 5 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, जहां की जा सकती है ट्रेकिंग 

दक्षिण भारत में ट्रेकिंग करने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। यहां आप न केवल रोमांच का आनंद ले सकते हैं, बल्कि प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। दक्षिण भारत की पर्वत शिखरें अपनी ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं। यहां की पहाड़ियां हरे-भरे जंगलों, झीलों और झरनों से घिरी हैं। अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो दक्षिण भारत के इन पांच पर्वत शिखरों पर जाकर आपको एक बेहतरीन अनुभव मिल सकता है।

#1 अनामुडी (केरल) केरल का अनामुडी पर्वत दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह इडुक्की जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 2,695 मीटर है। अनामुडी ट्रेकिंग के शौकीन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहां की हरियाली, झीलें और झरने इसे खास बनाते हैं। इस पर्वत पर ट्रेकिंग करने से आपको प्रकृति के करीब आने का मौका मिलता है। इसके अलावा यहां की अलग-अलग तरह की वनस्पति और जीव-जंतु भी देखने लायक हैं।

#2 मीसापुलिमला (केरल) मीसापुलिमला केरल का एक और प्रसिद्ध पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,640 मीटर है। यह वायनाड जिले में स्थित है और इसे "केरल का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर" कहा जाता है। मीसापुलिमला ट्रेकिंग के शौकीन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहां की हरियाली, झीलें और झरने इसे खास बनाते हैं। इस पर्वत पर ट्रेकिंग करने से आपको प्रकृति के करीब आने का मौका मिलता है। यहां की अलग-अलग वनस्पति और जीव-जंतु भी देखने लायक हैं।

#3 डोड्डाबेट्टा (तमिलनाडु) तमिलनाडु का डोड्डाबेट्टा दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,637 मीटर है। यह ऊटी शहर के पास स्थित है और डोड्डाबेट्टा ट्रेकिंग के शौकीन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहां की हरियाली, झीलें और झरने इसे खास बनाते हैं। इस पर्वत पर ट्रेकिंग करने से आपको प्रकृति के करीब आने का मौका मिलता है। यहां की अलग-अलग तरह की वनस्पति और जीव-जंतु भी देखने लायक हैं।

#4 मुकुर्थी पीक (तमिलनाडु) तमिलनाडु का मुकुर्थी पीक दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,640 मीटर है। मुकुर्थी पीक ट्रेकिंग के शौकीन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहां की हरियाली, झीलें और झरने इसे खास बनाते हैं। इस पर्वत पर ट्रेकिंग करने से आपको प्रकृति के करीब आने का मौका मिलता है। यकिनन यहां की यात्रा आपके लिए यादगार रहेगी।