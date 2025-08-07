त्योहारों का मजा दोगुना कर देंगे ये स्वादिष्ट गुजराती फरसाण, जानिए इनकी रेसिपी

गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है, जो अपने स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। यहां के खाने में फरसाण का खास स्थान है। फरसाण गुजराती स्नैक्स होते हैं, जो त्योहारों और खास मौकों पर बनाए जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फरसाण की रेसिपी बताते हैं, जो आपके त्योहारों को और भी खास बना सकते हैं और इनका स्वाद हर किसी को पसंद आएगा।

#1 ढोकला ढोकला एक लोकप्रिय गुजराती स्नैक है, जिसे बेसन और दही से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन, दही, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, नमक और ईनो पाउडर मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, फिर इसे थाली में डालकर भाप में पकाया जाता है। तैयार ढोकले पर तड़का लगाने के लिए तेल में राई, जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च भूनकर डाला जाता है। इसके बाद इसे काटकर परोसें।

#2 फाफड़ा फाफड़ा एक कुरकुरी और मसालेदार स्नैक है, जो बेसन से बनाया जाता है। इसे तले हुए या भुने हुए रूप में खाया जा सकता है। सबसे पहले बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर आटा गूंथा जाता है, फिर इसे पतले-पतले टुकड़ों में काटकर तल लिया जाता है। फाफड़ा को आम या इमली की चटनी के साथ खाया जा सकता है। इसे नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोसना बहुत अच्छा लगता है।

#3 थेपला थेपला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट पराठा है, जिसे गेहूं के आटे और मेथी पत्तियों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, कटोरी मेथी पत्तियां, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर आटा गूंथा जाता है, फिर छोटे-छोटे गोले बनाए जाते हैं। इन गोलों को बेलकर तवे पर तेल लगाकर सेंका जाता है। थेपला को दही या अचार के साथ खाया जा सकता है। इसे यात्रा में भी आसानी से ले जाया जा सकता है।