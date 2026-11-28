सर्दियों में खांसी से राहत पाने के नुस्खे

सर्दियों में खांसी से परेशान हैं? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाने से मिलेगी राहत

लेखन सयाली 03:39 pm Nov 28, 202603:39 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड के कारण खांसी होना एक आम समस्या है। यह समस्या खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। खांसी के कारण नींद नहीं आती और दिनचर्या प्रभावित होती है। इस लेख में हम कुछ असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जो खांसी को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप जल्द ही राहत पा सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सामान्य रख सकते हैं।