सर्दियों में खांसी से परेशान हैं? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाने से मिलेगी राहत
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड के कारण खांसी होना एक आम समस्या है। यह समस्या खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। खांसी के कारण नींद नहीं आती और दिनचर्या प्रभावित होती है। इस लेख में हम कुछ असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जो खांसी को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप जल्द ही राहत पा सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सामान्य रख सकते हैं।
#1
अदरक और शहद का मिश्रण
अदरक और शहद का मिश्रण खांसी के लिए एक पुराना और असरदार घरेलू नुस्खा है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो गले की सूजन को कम करते हैं, जबकि शहद गले को मुलायम बनाता है।
इसके लिए एक कप पानी में थोड़ी कटी हुई अदरक डालकर उबालें, फिर इसे छानकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं और गर्मा-गर्म पिएं। यह मिश्रण खांसी को कम करने और गले को आराम देने में मदद करता है।
#2
तुलसी की पत्तियां
तुलसी की पत्तियां भी खांसी के लिए एक अच्छा उपाय हो सकती हैं। तुलसी में संक्रमण से लड़ने वाले गुण होते हैं, जो वायरस के असर को कम करने में मदद करते हैं।
इसके लिए कुछ तुलसी की पत्तियों को चबाएं या उनका रस निकालकर पी सकते हैं। आप तुलसी की पत्तियों को अदरक और शहद के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं।
इसके अलावा आप तुलसी की चाय भी बना सकते हैं, जिसमें थोड़ा शहद मिलाकर पी सकते हैं।
#3
नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें
नमक वाले गर्म पानी से गरारे करने से गले की सूजन कम होती है और बलगम साफ होता है, जिससे खांसी में राहत मिलती है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर तैयार करें और इससे गरारे करें।
यह उपाय बच्चों और बुजुर्गों, दोनों के लिए फायदेमंद है। इससे गले की जलन कम होती है और सांस लेने में आसानी होती है।
नियमित रूप से इस उपाय को अपनाने से जल्दी राहत मिलती है।
#4
लहसुन और तेल का मिश्रण
लहसुन और तेल का मिश्रण भी खांसी के लिए असरदार साबित हो सकता है। लहसुन में संक्रमण से लड़ने वाले गुण होते हैं, जबकि तेल शरीर को गर्माहट प्रदान करता है।
इसके लिए कुछ लहसुन की कलियों को तेल में भूनें और इस तेल को गले पर लगाते हुए मालिश करें। इससे खांसी कम होती है और गले को आराम मिलता है।
इस मिश्रण का नियमित उपयोग फायदेमंद रहता है।
#5
गर्म दूध में हल्दी मिलाएं
गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर को गर्माहट मिलती है और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। हल्दी में सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं, जिससे खांसी में राहत मिलती है।
इसके लिए एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और इसे रात को सोने से पहले पिएं। इससे आपकी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी और ठंड से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी।