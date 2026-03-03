होली 2026: भांग के असर को बेअसर करने के लिए आजमाएं ये तरीके

होली पर भांग के साथ ठंडाई का सेवन करना शुभ माना जाता है। यही कारण है कि इसे होली का पारंपरिक पेय भी कहा जाता है। हालांकि, अगर आप इस पेय का अधिक सेवन कर लेते हैं तो आपको भांग का हैंगओवर हो सकता है, जिससे सिरदर्द हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप भांग के हैंगओवर से छुटकारा पा सकते हैं।

#1 नींबू पानी का करें सेवन नींबू पानी में विटामिन-C होता है, जो लिवर को साफ करने में मदद कर सकता है। यह लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है। इसके अलावा नींबू पानी का सेवन शरीर में खनिजों के स्तर को संतुलित रखने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसका सेवन करें।

#2 पुदीने की चाय पिएं पुदीने की चाय का सेवन भी भांग के हैंगओवर को दूर करने में मदद कर सकता है। यह चाय न केवल आपके शरीर को ठंडक देती है, बल्कि आपके सिरदर्द को भी कम कर सकती है। इसके अतिरिक्त पुदीने की चाय का सेवन पाचन तंत्र को भी बेहतर बना सकता है। लाभ के लिए एक कप गर्म पानी में कुछ पत्तियां पुदीने की डालें और 5 से 10 मिनट के बाद इसका सेवन करें।

#3 नारियल पानी पिएं नारियल पानी में प्राकृतिक मिठास, खनिज, पोटैशियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। इसके साथ ही नारियल पानी का सेवन शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। यही नहीं, यह सिरदर्द से राहत दिलाने में भी सहायक है। लाभ के लिए नारियल पानी का सेवन करें।

#4 केला खाएं सिरदर्द को दूर करने में केला भी मदद कर सकता है। यह फल पोटैशियम से भरपूर होता है, जो शरीर में खनिजों के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त केले में मौजूद विटामिन-B और विटामिन-C लिवर को साफ करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए होली के बाद एक केला खाएं।