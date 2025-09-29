दुनियाभर में मौजूद हैं ये 5 सबसे अजीब जानवर, पहली बार देखेंगे तो हो जाएंगे हैरान

दुनियाभर में कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं, जो दिखने में काफी अजीब हैं। कुछ ऐसे हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ किताबों या इंटरनेट के जरिए जानते हैं। ऐसे ही कई अजीब जानवर हैं, जो अपनी विचित्र विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे अजीब जानवरों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप शायद ही कभी असली में देखा होगा, लेकिन ये अपने ही तरीके से इस दुनिया में रहते हैं।

#1 ब्लॉबफिश ब्लॉबफिश एक समुद्री मछली है, जो अजीब दिखती है। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटों के आसपास गहराई में पाई जाती है। यह गहरे पानी में रहती है, जहां दबाव बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लॉबफिश का शरीर जेल जैसा दिखता है। इसका शरीर पानी के दबाव के कारण इतना नरम होता है कि यह पानी के दबाव को सहन करने के लिए खुद को ढाल लेती है।

#2 एकिडना एकिडना एक प्रकार का जानवर है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। यह दिखने में बहुत अजीब लगता है क्योंकि इसका शरीर ऊद के समान होता है और इसके शरीर पर कई कांटे भी होते हैं। इसके अलावा यह अजीब तरीके से चलता है और इसकी चाल को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बता दें कि एकिडना दुनिया के कुछ ऐसे जानवरों में से एक है, जो अंडे देते हैं।

#3 ओकापी ओकापी को 'जिराफ का भाई' भी कहा जाता है और यह एक अजीब दिखने वाला जानवर है, जो कांगो के घने जंगलों में पाया जाता है। ओकापी का शरीर जिराफ जैसा होता है, लेकिन इसका सिर और पैर जिराफ जैसे नहीं लगते हैं। इसके अलावा इसके पैरों पर सफेद धारियां होती हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं। ओकापी एक शर्मीला जानवर है और ज्यादातर समय जंगल में छिपा रहता है।

#4 साइगा साइगा मध्य एशिया के मैदानों में पाए जाने वाले एक प्रकार के हिरण जैसे जानवर होते हैं। इनकी सबसे खास बात इनकी बड़ी नाक होती है, जो इन्हें अजीब दिखाती है। इस नाक का उपयोग इन जानवरों को ठंडी हवा को गर्म करने और साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा यह इनकी नाक इन्हें धूल और कणों से भी बचाती है। यह जानवर अपनी इस अनोखी नाक के लिए जाना जाता है।