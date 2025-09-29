पतझड़ में रहने वाला है इन 5 नेल आर्ट का ट्रेंड, अपनाकर सुंदर दिखेंगे आपके हाथ

पतझड़ में रहने वाला है इन 5 नेल आर्ट का ट्रेंड, अपनाकर सुंदर दिखेंगे आपके हाथ
महिलाएं सजने के लिए केवल मेकअप ही नहीं करतीं, बल्कि नाखूनों को भी संवारकर रखती हैं। इसके लिए वे या तो नेल पेंट लगाती हैं या कोई सुंदर नेल आर्ट करवाती हैं। मेकअप ट्रेंड की तरह नेल आर्ट के रुझान भी मौसम के साथ बदल जाते हैं। अब पतझड़ शुरू हो गया है, जिसके दौरान कुछ खास तरह के नेल आर्ट ट्रेंड चलन में रहेंगे। आज मेकअप टिप्स में जानिए आप इस मौसम में कैसी नेल आर्ट करवा सकती हैं।
#1
पोल्का डॉट नेल आर्ट
वैसे तो पतझड़ के दौरान गहरे रंगों का चलन होता है, लेकिन इस बार एक मजेदार नेल आर्ट उन रंगों की जगह ले रही है। इस मौसम में पोल्का डॉट वाली नेल आर्ट करवा कर आप सबसे अलग और शानदार दिखेंगी। इससे एक मिनिमल लुक मिल जाता है, जो साथ ही साथ मॉडर्न और फंकी भी होता है। आप न्यूड रंगों वाली बेस नेल पेंट के ऊपर काले या अन्य रंगों वाले पोल्का डॉट बना सकती हैं।
#2
ऑरा नेल आर्ट
इस साल एक खास नेल आर्ट चर्चा में है, जिसे ऑरा नेल्स कहते हैं। यह नेल आर्ट केवल पतझड़ ही नहीं, बल्कि हर मौसम में प्रचिलित रहने वाली है। इसमें 2 या उससे ज्यादा रंगों वाली नेल पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे नाखून पर एक रंग की नेल पेंट लगाने के बाद केवल बीच के हिस्से में दूसरे रंग वाली नेल पेंट लगाई जाती है। आप अपने व्यक्तित्व को दर्शाने वाले रंग चुनकर यह नेल आर्ट करवाएं।
#3
चॉकलेट या एस्प्रेसो नेल आर्ट
पतझड़ को जो रंग सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है, वह है भूरा। इस मौसम में चारों तरफ इसी रंग के शेड नजर आते हैं। आप इन्हें अपने नाखूनों पर उतारकर सबसे सुंदर दिख सकती हैं। इसके लिए चॉकलेट या एस्प्रेसो नेल आर्ट करवाना बढ़िया रहेगा। इसमें भूरे रंग के अलग-अलग शेड की नेल पेंट इस्तेमाल करके सुंदर डिजाइन या कला बनाना शामिल होता है। आप चाहें तो न्यूड बेस के साथ भूरी फ्रेंच टिप भी करवा सकती हैं।
#4
चेरी लाल, पल्म या मेहरून नेल्स
इस मौसम में गहरे रंगों का बोल बाला रहता है, जिनमें लाल रंग के शेड सबसे ज्यादा प्रचिलित रहते हैं। आप पतझड़ के दिनों में मेहरून, चेरी या प्लम रंग की नेल पेंट लगवा सकती हैं। प्लम लाल के बजाय बैंगनी का गहरा शेड होता है, जो भारतीय स्किनटोन पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा चेरी रेड रंग एलिगेंस और आत्मविश्वास को दर्शाता है। वहीं, मेहरून शक्ति, जुनून और राजसी गौरव की निशानी होता है।
#5
कैट आई नेल आर्ट
इन दिनों सभी महिलाएं कैट आई नेल आर्ट करवाना चाहती हैं, जो सबसे अलग लुक प्रदान करती है। इसे करवाने के बाद नाखून ऐसे लगते हैं, मानो वे 3D हो गए हों। उनमें शीशे-सी चमक आ जाती है, जिनके हिलने पर अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं। इसे क्रोम और मेटैलिक नेल्स का बेहतर संस्करण कहा जा सकता है। पतझड़ के मौसम में आप भूरे, लाल, हरे या गहरे पीले जैसे रंगों वाली कैट आई नेल आर्ट करवा सकती हैं।