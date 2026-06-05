आलू के छिलकों को न समझें बेकार, ऐसे करें उनका इस्तेमाल

आलू के छिलकों को अक्सर फेंक दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें भी कई पोषक तत्व होते हैं? इनका सही तरीके से उपयोग करके आप अपने खाने में नई जान डाल सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताएंगे, जिनसे आप आलू के छिलकों का इस्तेमाल करके अपने खाने को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। इन तरीकों से आप आलू के छिलकों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।

#1 आलू के छिलकों का सूप बनाएं आलू के छिलकों का सूप एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें पानी में उबालें और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, नमक और मसाले डालकर पकाएं। जब यह मिश्रण अच्छी तरह पक जाए तो इसे पीस लें। आपका स्वादिष्ट सूप तैयार है। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।

#2 आलू के छिलकों की चटनी बनाएं आलू के छिलकों की चटनी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले छिलकों को अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें उबालकर पीस लें। अब इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, नींबू का रस और थोड़ा-सा अदरक डालकर फिर से पीसें। यह चटनी रोटी या परांठे के साथ बहुत अच्छी लगती है।

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#3 आलू के छिलकों की सब्जी बनाएं आलू के छिलकों की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों के साथ पकाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालें। इस सब्जी को धीमी आंच पर पकाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह सब्जी रोटी या परांठे के साथ बहुत अच्छी लगती है।

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#4 आलू के छिलकों का अचार बनाएं अचार तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी आलू के छिलकों का अचार ट्राई किया है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें सरसों तेल, मेथी दाना, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर धूप में सुखाएं। जब यह अच्छे से सूख जाएं तो इन्हें कांच की बोतल में भरकर रखें। आपका आलू के छिलकों का अचार तैयार है।