घर पर ही मिलेगा ढाबे जैसी सोया चाप बिरयानी का स्वाद, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। बिरयानी कई प्रकार की होती है, लेकिन सोया चाप बिरयानी की बात ही अलग होती है। आज हम आपको इस बिरयानी की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो शाकाहारियों को बहुत पसंद आती है। सोया चाप बिरयानी का स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसे खा कर आप सभी अन्य प्रकार की बिरयानी को भूल जाएंगे। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।
#1
सबसे पहले सोया चाप तैयार करें
सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले सोया चाप को गर्म पानी में भिगो दें, ताकि वे नरम हो जाएं। इसके बाद इन्हें अच्छे से निचोड़कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर मिलाकर मसाले में भिगो दें। 30 मिनट तक भिगोने के बाद सोया चाप को सींक या तवे पर सेंक लें, ताकि वे अच्छी तरह पक जाएं।
#2
बिरयानी मसाला बनाएं
बिरयानी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची, जीरा, साबुत मिर्च और धनिया पाउडर को एक साथ भून लें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और बिरयानी मसाला पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक भूनें, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं और उनकी खुशबू निकल आए। इस तरह आपका बिरयानी मसाला तैयार हो जाएगा।
#3
बिरयानी चावल पकाएं
बिरयानी बनाने के लिए लंबे दाने वाले चावल का इस्तेमाल करें, क्योंकि वे ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। चावल को बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें पानी में धो लें, फिर एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा-सा नमक डालें। जब पानी उबल जाए तो इसमें धोए हुए चावल डालें और उन्हें 70 प्रतिशत तक पकाएं। इसके बाद चावल को छानकर अलग रख दें, ताकि उनका अतिरिक्त पानी निकल जाए।
#4
बिरयानी को अंतिम रूप दें
अब एक बड़े पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें प्याज भूनें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इसके बाद इसमें मसाले में भीगे हुए सोया चाप डालकर अच्छे से भूनें। अब इसमें तैयार किए हुए बिरयानी मसाले और पके हुए चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इस मिश्रण पर हरी धनिया और पुदीना पत्ती छिड़कें। आपकी स्वादिष्ट सोया चाप बिरयानी तैयार हो गई है।