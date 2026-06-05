सोया चाप बिरयानी की रेसिपी

घर पर ही मिलेगा ढाबे जैसी सोया चाप बिरयानी का स्वाद, जानिए इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली 05:35 pm Jun 05, 202605:35 pm

क्या है खबर?

बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। बिरयानी कई प्रकार की होती है, लेकिन सोया चाप बिरयानी की बात ही अलग होती है। आज हम आपको इस बिरयानी की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो शाकाहारियों को बहुत पसंद आती है। सोया चाप बिरयानी का स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसे खा कर आप सभी अन्य प्रकार की बिरयानी को भूल जाएंगे। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।