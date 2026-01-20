खाने के स्वाद को दोगुना कर देगी लहसुन वाली यह दक्षिण भारतीय लाल चटनी, जानिए रेसिपी

भोजन के साथ अगर खट्टी-मीठी या तीखी चटनी का जायका जुड़ जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। हालांकि, रोज-रोज धनिया वाली या टमाटर वाली चटनी खा-खा कर जी उब जाता है। इनके बजाय इस बार दक्षिण भारत की मशहूर लहसुन वाली लाल चटनी बनाकर खाएं। इसे आप इडली, डोसा और उपमा के साथ तो खा ही सकते हैं। साथ ही यह सब्जी रोटी और दाल चावल जैसे पकवानों का भी स्वाद बढ़ा सकती है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्री चटनी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लहसुन की लाल चटनी बनाने के लिए आपको जिन-जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वे आपको रसोई में मिल जाएंगी। ये आम सामग्रियां हैं, जो रोजाना के खान-पान में इस्तेमाल होती हैं। चटनी के लिए आपको 15 से 18 सूखी लाल मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 चम्मच भुनी हुई चना दाल, एक चम्मच इमली का पेस्ट, नमक, 3 से 4 चम्मच तिल का तेल, आधा चम्मच सरसों के दाने, एक चम्मच हींग और कुछ करी पत्ते चाहिए होंगे।

स्टेप 1 लाल मिर्च और लहसुन पीसें दक्षिण भारत की लहसुन वाली चटनी बनाने की शुरुआत लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगोने से होती है। इससे मिर्च मुलायम हो जाएंगी और उनका तीखापन भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद मिर्चों को पानी से निकालकर अलग रख दें। इसी बीच लहसुन को छील लें और मिक्सी में डालें। इसमें भीगी हुई लाल मिर्च, इमली का पेस्ट, चना दाल और नमक डालकर अच्छी तरह पीस लें। ध्यान रहे कि चटनी का पेस्ट हल्का दरदरा ही हो।

स्टेप 2 तड़का तैयार करें एक पैन लें और उसमें तिल का तेल गर्म कर लें। जब तेल मध्यम गर्म हो जाए तब उसमें सरसों के दाने डाल दें। दानों को तब तक भूनें जब तक वे चटकने न लग जाएं। इसके बाद इसमें करी पत्ते और हींग शामिल कर दें। यह आपकी चटनी का तड़का होगा, जो उसके स्वाद को बढ़ाएगा और उसके पोषण में भी इजाफा करेगा। तड़का और चटनी बन जाने के बाद दोनों को मिलाने की बारी है।

