पनीर लबाबदार की रेसिपी

घर आए मेहमानों के लिए झटपट बनाएं पनीर लबाबदार, इसकी रेसिपी है बहुत ही आसान

लेखन सयाली 10:12 am Jun 06, 202610:12 am

क्या है खबर?

पनीर लबाबदार एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह व्यंजन अपने गहरे लाल रंग और मसालेदार स्वाद के कारण बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए टमाटर, प्याज और कई मसालों का उपयोग किया जाता है। इस लेख में हम आपको पनीर लबाबदार की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकें और अपने परिवार को खुश कर सकें।