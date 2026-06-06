घर आए मेहमानों के लिए झटपट बनाएं पनीर लबाबदार, इसकी रेसिपी है बहुत ही आसान
क्या है खबर?
पनीर लबाबदार एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह व्यंजन अपने गहरे लाल रंग और मसालेदार स्वाद के कारण बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए टमाटर, प्याज और कई मसालों का उपयोग किया जाता है। इस लेख में हम आपको पनीर लबाबदार की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकें और अपने परिवार को खुश कर सकें।
सामग्री
इस सब्जी के लिए जरूरी सामग्री
पनीर लबाबदार बनाने के लिए आपको कुछ सामान्य चीजें चाहिए, जिनमें ताजे टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और सूखी मेथी शामिल हैं। इसके अलावा आपको मलाई, तेल और नमक की भी जरूरत होगी। पनीर को छोटे टुकड़ों में काटकर तैयार रखें, ताकि वह जल्दी से पक जाए और उसका स्वाद बढ़ जाए। इन सभी चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप पनीर लबाबदार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
#1
मसाले भूनना
सबसे पहले एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें, जब तक कि वह चटखने लगे। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालकर उन्हें हल्का भूरा होने तक भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर कुछ मिनट तक भूनें, ताकि मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं और उनका कच्चा स्वाद हट जाए। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर डालकर मसाले को अच्छे से मिलाएं।
#2
टमाटर की ग्रेवी बनाना
अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालकर उन्हें नरम होने तक पकाएं। आप चाहें तो टमाटर को पीसकर भी डाल सकते हैं, जिससे ग्रेवी और भी चिकनी हो जाएगी। टमाटर को धीमी आंच पर पकाना चाहिए, ताकि उनकी ताजगी बनी रहे और ग्रेवी का स्वाद भी बेहतरीन आए। जब टमाटर पूरी तरह से पके हुए लगें तो समझ जाइए कि ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे गाढ़ा होने दें।
#3
ग्रेवी को गाढ़ा करना
ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए उसमें थोड़ा पानी मिलाएं और इसे धीमी आंच पर पकने दें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सूखी मेथी भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ग्रेवी को लगातार चलाते रहें, ताकि वह नीचे से जल न जाए। जब ग्रेवी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए तो इसमें पनीर के टुकड़े डालें और उसे हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि पनीर टूटे नहीं।
#4
अंतिम चरण और परोसना
पनीर लबाबदार को अंतिम रूप देने के लिए उसमें मलाई मिलाएं और इसे एक बार फिर से धीमी आंच पर कुछ मिनट पकने दें। इससे मलाई और पनीर का स्वाद भरपूर हो जाएगा। अब इसे एक प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ा-सा गरम मसाला छिड़ककर गर्मा-गर्म परोसें। इस व्यंजन को नान, पराठा या चावल, किसी भी चीज के साथ खाया जा सकता है। यह आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा और सभी को खुश कर देगा।