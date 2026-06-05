घी पोडी इडली का स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद, जानिए इसकी आसान रेसिपी

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तड़का लगाएं

इडली बन जाने के बाद उसमें तड़का लगाने का समय आता है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में देसी घी गर्म करें, फिर उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, साबुत लाल मिर्च और हींग डालें। जब ये चीजें अच्छे से भुन जाएं तो इसमें करी पत्ते डालें और कुछ सेकंड तक पकाएं। इसके बाद इस तड़के को तैयार किए गए इडली के ऊपर डाल दें और अच्छे से मिलाएं। घी में पोड़ी मसाला डालकर इन पर डालें।