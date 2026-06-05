घी पोडी इडली का स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
घी पोडी इडली दक्षिण भारत के सबसे मशहूर व्यंजनों में से एक है। यह स्वादिष्ट और सेहतमंद होती है। इसे बनाना थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसे खाने का मजा ही कुछ और है। घी पोडी इडली को खासतौर पर नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोसा जाता है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं, जिसे आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं।
सामग्री
घी पोडी इडली के लिए जरूरी सामग्री
घी पोडी इडली के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जो इस प्रकार हैं: एक कप चावल का आटा, आधा कप सूजी, एक चौथाई कप उड़द दाल (रातभर भिगोई हुई), एक चौथाई कप चना दाल (रातभर भिगोई हुई), नमक (स्वादानुसार), एक चम्मच साबुत लाल मिर्च, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच उड़द दाल, आधा चम्मच चना दाल, एक चुटकी हींग, करी पत्ते और एक कप देसी घी। आप इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं।
#1
इडली का घोल तैयार करें
घी पोडी इडली बनाने के लिए सबसे पहले चावल का आटा, सूजी, उड़द दाल और चना दाल को एक बड़े बर्तन में डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा हो। घोल तैयार करने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छे से जम सके और उसमें हवा आ जाए।
#2
इडली को भाप में पकाएं
अब इडली को भाप में पकाने का समय आ गया है। इसके लिए सबसे पहले इडली स्टैंड को घी से चिकना करें, फिर इसमें तैयार इडली का घोल भरें। सभी इडली स्टैंड को भाप वाले बर्तन में रखें और 15-20 मिनट तक पकाएं। जब इडली अच्छे से पक जाएं तो उन्हें एक थाली में निकालकर रख लें। आप इन इडली को नारियल की चटनी या सांभर के साथ खा सकते हैं।
#3
तड़का लगाएं
इडली बन जाने के बाद उसमें तड़का लगाने का समय आता है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में देसी घी गर्म करें, फिर उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, साबुत लाल मिर्च और हींग डालें। जब ये चीजें अच्छे से भुन जाएं तो इसमें करी पत्ते डालें और कुछ सेकंड तक पकाएं। इसके बाद इस तड़के को तैयार किए गए इडली के ऊपर डाल दें और अच्छे से मिलाएं। घी में पोड़ी मसाला डालकर इन पर डालें।