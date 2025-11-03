फ्रेंच प्रेस से बनती है बेहतरीन कॉफी, जानिए इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका

वैश्विक स्तर पर एक दिन में 225 करोड़ कप कॉफी का सेवन किया जाता है। यह आंकड़ा बयान करता है कि कॉफी दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय है। कॉफी पीते ही शरीर ऊर्जा से भर जाता है और थकान मानो दूर हो जाती है। इसे बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से फ्रेंच प्रेस बेहद प्रसिद्ध है। यह कॉफी बनाने वाला उपकरण है, जिसमें कैरफ, प्लंजर और फिल्टर होता है। आइए इसके जरिए कॉफी बनाने का सही तरीका जानते हैं।

#1 पानी उबालने से शुरुआत करें फ्रेंच प्रेस में कॉफी बनाने की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले पानी गर्म कर लें। आप इसके लिए केतली का इस्तेमाल कर सकते हैं या गैस पर भी पानी उबाल सकते हैं। आपको करीब 500 ग्राम पानी गर्म करना चाहिए, ताकि कॉफी अच्छी और स्वादिष्ट बने। अगर आप कॉफी का अच्छा स्वाद सुनिश्चित करना चाहते हैं तो फिल्टेर वाला पानी ही इस्तेमाल करना सही रहेगा। कॉफी प्रसंस्करण की 5 विधियों से उसके स्वाद में बदलाव आता है।

#2 सही मात्रा में काफी लेकर उसे पीसें फ्रेंच प्रेस में आप इंस्टेंट कॉफी भी डाल सकते हैं, लेकिन असली स्वाद ताजा कॉफी बींस से ही आता है। आपको अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफी बींस चुननी चाहिए, जो नामी ब्रांड की हों। अगर आपने 500 ग्राम पानी लिया है तो उसके हिसाब से 30 ग्राम कॉफी लें। अपने हिसाब से कॉफी नापने के बाद उसे पीसना शुरू करें। इसके लिए कॉफी ग्राइंडर का इस्तेमाल करें और कॉफी का दरदरा पाउडर बना लें।

#3 कॉफी को फ्रेंच प्रेस में डालें कॉफी को पीसने के बाद फ्रेंच प्रेस में डाल दें। अब जैसे ही पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए यानि कि खौलने लगे तो उसे भी तुरंत फ्रेंच प्रेस में डाल दें। पानी को गोलाकार में डालें, ताकि वह कॉफी पाउडर को चिपकने न दे। इस बात का ध्यान रखें कि पाउडर का कोई भी हिस्सा सूखा न रह जाए। जानिए दिनभर में कितने कप कॉफी पीना सुरक्षित होता है।

#4 इंतजार करें और झाग हटाएं कॉफी को फ्रेंच प्रेस में करीब 5 मिनट तक ब्रियु होने दें। इस दौरान कॉफी उबल जाएगी और पानी में उसका स्वाद घुल जाएगा। 5 मिनट बाद आप देखेंगे की पानी के ऊपर झाग जैसा बनना शुरू हो जाएगा। इस चरण पर कॉफी को चम्मच की मदद से मिला लें। इसके बाद चम्मच से सारे झाग को निकाल दें। इसी दौरान कॉफी के उन टुकड़ों को भी निकाल दें, जो पानी में घुल नहीं पाए हैं।