आरामदायक शाम के लिए बेहतरीन है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिल्ली नूडल्स, ऐसे बनाएं

अगर आप अपने घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिल्ली नूडल्स बनाना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है। यह एक झटपट बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं। इस रेसिपी में हम आपको चरणबद्ध तरीके से समझाएंगे, जिससे आप आसानी से इसे बना सकते हैं। पनीर और नूडल्स का मेल एक बेहतरीन स्वाद देता है, जो सभी को पसंद आएगा। आइए रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिल्ली नूडल्स की रेसिपी जानते हैं।

सामान पनीर चिल्ली नूडल्स के लिए जरूरी सामान रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिल्ली नूडल्स बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामान की आवश्यकता होगी। इन सामान में शामिल हैं: पनीर, नूडल्स, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, सोया सॉस, टमाटर सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च पाउडर, तेल और हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं जैसे गाजर, मटर आदि। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा-सा चिली पाउडर भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।

नूडल्स नूडल्स उबालने का तरीका सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें नूडल्स डालें और उन्हें हल्का सा पकाएं। यह सुनिश्चित करें कि नूडल्स ज्यादा न पकें क्योंकि वे बाद में सब्जियों के साथ पकेंगे। जब नूडल्स तैयार हो जाएं तो उन्हें छानकर ठंडे पानी से धो लें ताकि उनका पकना रुक जाए और वे टूटे नहीं। इस तरह से आप नूडल्स को सही तरीके से पका सकते हैं।

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सब्जियां सब्जियां काटने का तरीका पनीर चिल्ली नूडल्स के लिए आपको लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च की जरूरत होगी। इसके अलावा आप चाहें तो गाजर, मटर, कॉर्न आदि सब्जियां भी मिला सकते हैं। सब्जियों को काटने के बाद उन्हें अलग-अलग प्लेटों में रख लें ताकि जब आपको इन्हें पकाना हो तो आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से घर पर पनीर की विभिन्न सब्जियां बनाने का तरीका आसान हो जाता है।

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विधि पनीर चिल्ली नूडल्स बनाने का तरीका सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें लहसुन भूनें जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। इसके बाद इसमें सभी कटी हुई सब्जियां डालकर उन्हें थोड़ी देर भूनें जब तक कि वे नरम न हो जाएं। अब इसमें सोया सॉस, टमाटर सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण में उबले हुए नूडल्स डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में इसमें कटा हुआ पनीर डालकर इसे हल्का सा पकाएं और गर्मागर्म परोसें।