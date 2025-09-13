पुरानी साड़ियों के बॉर्डर से इस तरह बनाए जा सकते हैं सुंदर चोकर और हेयर बैंड

लेखन सयाली 07:18 pm Sep 13, 202507:18 pm

क्या है खबर?

हम सभी के घरों में ऐसी साड़ियों का ढेर लगा होगा, जिन्हें अब कोई नहीं पहनता। हालांकि, इन पुरानी साड़ियों को फेंकने के बजाय आप इनसे बहुत ही काम की चीजें बना सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको बताएंगे की कैसे पुरानी साड़ियों के सुंदर बॉर्डर का इस्तेमाल करके चोकर या हेयर बैंड तैयार किए जा सकते हैं। ये दोनों ही कमाल की फैशन एक्सेसरीज हैं, जिन्हें आप अलग-अलग आउटफिट के साथ स्टाइल करके शानदार नजर आएंगी।