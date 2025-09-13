LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / पुरानी साड़ियों के बॉर्डर से इस तरह बनाए जा सकते हैं सुंदर चोकर और हेयर बैंड
लेखन सयाली
Sep 13, 2025
07:18 pm
क्या है खबर?

हम सभी के घरों में ऐसी साड़ियों का ढेर लगा होगा, जिन्हें अब कोई नहीं पहनता। हालांकि, इन पुरानी साड़ियों को फेंकने के बजाय आप इनसे बहुत ही काम की चीजें बना सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको बताएंगे की कैसे पुरानी साड़ियों के सुंदर बॉर्डर का इस्तेमाल करके चोकर या हेयर बैंड तैयार किए जा सकते हैं। ये दोनों ही कमाल की फैशन एक्सेसरीज हैं, जिन्हें आप अलग-अलग आउटफिट के साथ स्टाइल करके शानदार नजर आएंगी।

#1

चोकर बनाने के लिए लगेगा ये सामान

चोकर गले में पहनने वाला आभूषण है, जो गले से चिपका हुआ रहता है। इसे आप पुरानी साड़ी के बॉर्डर से बना सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे बॉर्डर वाली साड़ी लेनी होगी, जिसमें लेस लगी हो। इसके अलावा आपको एक तेज धार वाली कैंची, हॉट ग्लू गन, ग्लू स्टिक, रिबन और दोनों भागों को जोड़ने के लिए क्लिप चाहिए होगी। आप पुरानी साड़ी से ये 5 तरह के सुंदर गहने बना सकती हैं।

#2

इस तरह तैयार करें चोकर

चोकर बनाने के लिए सबसे पहले अपने गले का नाप ले लें। साड़ी के बॉर्डर को कैंची की मदद से काटें और कुछ इंच अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ दें। अब ग्लू गन को गर्म करें और उसमें ग्लू स्टिक लगा दें। इसकी मदद से बॉर्डर के निचले भाग पर उलटी तरफ से रिबन चिपकाते जाएं। अब दोनों अंतिम भागों पर जोड़ने वाली क्लिप लगा दें, जिनकी मदद से चोकर को पहना जा सकेगा। आप इसपर मोती भी लगा सकती हैं।

#3

हेयर बैंड बनाने के लिए पड़ेगी इन चीजों की जरूरत

हेयर बैंड सिर पर पहनी जाने वाली हेयर एक्सेसरी होती है, जिसे अलग-अलग डिजाइन में तैयार किया जाता है। ज्यादातर हेयर बैंड को सिलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम बिना सिले इसे बनाने का तरीका बताएंगे। साड़ी के बॉर्डर से हेयर बैंड बनाने के लिए आपको पुरानी साड़ी, तेज धार वाली कैंची, फैब्रिक ग्लू, इलास्टिक बैंड और मापने वाला टेप चाहिए होगा। आप पुरानी साड़ियों की मदद से ये 4 चीजें भी बना सकती हैं।

#4

इस तरह बनाएं हेयर बैंड

हेयर बैंड बनाने के लिए सबसे पहले मापने वाले टेप की मदद से सिर का नाप ले लें। साड़ी के बॉर्डर का एक टुकड़ा काटें, जो माप से लगभग 4-5 इंच छोटा और मोटा हो। अब इलास्टिक को फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपकाएं और बचे हुए बॉर्डर को उसके ऊपर से लपेटकर चिपका दें। अब ग्लू लगाकर बैंड के दोनों सिरों को भी चिपका दें। जब ग्लू पूरी तरह सूख जाए तब उसे सिर पर पहन लें।