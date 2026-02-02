घर पर आसानी से उगाए जा सकते हैं मूली के माइक्रोग्रींस, जानिए सही तरीका
मूली के माइक्रोग्रींस एक पौष्टिक और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं, जो अपने तीखे स्वाद के लिए जाने जाते हैं। ये जल्दी उग जाते हैं और सलाद आदि में डालने के लिए बढ़िया रहते हैं। ये छोटे-छोटे पौधे न केवल खाने में ताजगी लाते हैं, बल्कि उसे और पौष्टिक बना देते हैं। इस लेख में हम आपको मूली के माइक्रोग्रींस उगाने के लिए जरूरी जानकारी देंगे, ताकि आप भी इसे अपने भोजन का हिस्सा बना सकें और इसके लाभ उठा सकें।
#1
सही बीज चुनें
मूली के माइक्रोग्रींस उगाने के लिए सबसे पहले सही बीज चुनना जरूरी है। आप हरी मूली या लाल मूली के बीज का चयन कर सकते हैं, जो आपके स्वादानुसार हो। ध्यान दें कि बीज प्राकृतिक हों, ताकि उनमें किसी प्रकार के रसायन न हों। प्राकृतिक बीज न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं, बल्कि ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
#2
मिट्टी तैयार करें
मूली के माइक्रोग्रींस उगाने के लिए मिट्टी का अच्छी गुणवत्ता वाला होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप बागवानी की दुकान से जैविक खाद वाली मिट्टी खरीद सकते हैं या घर पर ही इसे बना सकते हैं। मिट्टी को अच्छे से मिलाकर गीला करें, ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सकें। ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन पानी ज्यादा न डालें। ऐसा करने से पौधे खराब हो सकते हैं।
#3
बीज बोएं
मिट्टी तैयार करने के बाद बीज बोने की बारी आती है। इसके लिए आप एक गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पानी निकलने के लिए छेद हों। इससे अतिरिक्त पानी बाहर निकल सकेगा और पौधा भी स्वस्थ रहेगा। सबसे पहले मिट्टी को बराबर फैलाएं और फिर हल्के हाथों से बीजों को मिट्टी पर डालें। ध्यान रखें कि बीज ज्यादा घने न हों, ताकि सभी पौधे अच्छे से बढ़ सकें। इसके बाद हल्का पानी छिड़कें, ताकि मिट्टी नम रहे।
#4
प्रकाश और तापमान का ध्यान रखें
मूली के माइक्रोग्रींस को बढ़ने के लिए सही मात्रा में रोशनी और तापमान की जरूरत होती है। इन्हें सीधे सूरज की रोशनी में रखने की बजाय किसी ऐसी जगह रखें, जहां पर हल्की रोशनी मिल सके। अगर सूरज की रोशनी पर्याप्त नहीं है तो आप कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के लिए सही तापमान भी अहम है, जो 18-24 डिग्री के बीच होना चाहिए। इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और तेजी से बढ़ सकेंगे।
#5
नियमित देखभाल करें
पौधों की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। हर दिन उन्हें थोड़ा पानी दें, ताकि मिट्टी हमेशा नम रहे और ज्यादा गीली न हो। सप्ताह में एक बार पौधों की जांच करें और अगर कोई खराब पत्ता दिखे तो उसे हटा दें, ताकि बाकी पौधे स्वस्थ रहें। मूली के माइक्रोग्रींस को तैयार होने में लगभग 7-10 दिन लगते हैं। जब पत्तियां हरी और ताजा दिखें, तब इन्हें काटकर सलाद या सूप आदि में इस्तेमाल करें।