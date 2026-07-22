मानसून के दौरान गर्माहट देगी श्रीलंका की स्वादिष्ट कटहल करी, जानिए बनाने का तरीका
क्या है खबर?
मानसून के मौसम में बारिश का मजा लेने के साथ-साथ स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद भी अलग होता है। ऐसे में अगर आप कुछ नया और पौष्टिक व्यंजन बनाना चाहते हैं तो श्रीलंका की कटहल करी आजमा सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद सामग्रियां सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी होती हैं। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है।
सामग्री
कटहल करी के लिए जरूरी सामान
कटहल करी बनाने के लिए आपको 500 ग्राम कटहल, 2 बड़े चम्मच तेल, एक बड़ा चम्मच सरसों के बीज, 2 सूखी लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 2 कप नारियल का दूध, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा की जरूरत पड़ेगी।
इसमें आप अन्य मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
इस तरह से करें शुरूआत
सबसे पहले कटहल को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक कटोरे में कटहल के टुकड़ों को पानी में डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इन्हें छानकर एक तरफ रख दें।
अब एक कढ़ाई में पानी को उबालें और उसमें बेकिंग सोडा मिलाएं, फिर इसमें कटहल के टुकड़े डालें और उबाल आने के बाद 5-7 मिनट तक पकाएं।
इसके बाद कटहल को छानकर एक कटोरे में डालें।
#2
इस तरह से तैयार करें मसाला
अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें सरसों के बीज डालें। जब सरसों के बीजों के ऊपर से तेल तैरने लगे तो इसमें सूखी लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद इसमें नारियल का दूध और नींबू का रस मिलाकर इसे एक उबाल आने तक पकाएं। अब इसमें उबला हुआ कटहल डालकर इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएं।
#3
इस तरह से दें कटहल करी को अंतिम रूप
कटहल करी को पकाते समय ध्यान रखें कि इसमें ज्यादा पानी न डालें, क्योंकि इससे इसका स्वाद बिगड़ सकता है।
अगर आपको लगता है कि इस करी में थोड़ा-सा पानी डालने से यह ज्यादा अच्छी लगेगी तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं।
अंत में करी में स्वादानुसार नमक डालकर इसे 5-10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। अब इस तैयार करी को गर्मा-गर्म परोसें। आप इसे चावल या रोटी के साथ आनंद लेकर खा सकते हैं।