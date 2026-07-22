श्रीलंका की स्वादिष्ट कटहल करी

मानसून के दौरान गर्माहट देगी श्रीलंका की स्वादिष्ट कटहल करी, जानिए बनाने का तरीका

लेखन सयाली 01:13 pm Jul 22, 202601:13 pm

क्या है खबर?

मानसून के मौसम में बारिश का मजा लेने के साथ-साथ स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद भी अलग होता है। ऐसे में अगर आप कुछ नया और पौष्टिक व्यंजन बनाना चाहते हैं तो श्रीलंका की कटहल करी आजमा सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद सामग्रियां सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी होती हैं। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है।