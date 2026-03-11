गर्मियों के लिए बेहतरीन है स्पेनिश गजपाचो, जो देगा पोषण और ताजगी

गर्मियों में ज्यादातर लोग ऐसे व्यंजन बनाना और खाना पसंद करते हैं, जो कम तेल-मसाले वाले हों और जल्दी तैयार हो जाएं। इसके लिए सूप एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि, गर्म सूप गर्मी में शरीर को गर्म कर देते हैं। इनकी जगह पर आपको स्पेन का मशहूर गजपाचो पीना चाहिए, जो एक तरह का ठंडा सूप है। आज के लेख में हम आपको इस पकवान की आसान रेसिपी बताने वाले हैं।

सामग्री स्पेनिश गजपाचो के लिए जरूरी सामग्री स्पेनिश गजपाचो बनाने के लिए आपको जो-जो चीजें चाहिए होंगी, वो आपको रसोई में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 3 बड़े टमाटर, एक खीरा (छिला हुआ), एक प्याज (बारीक कटा हुआ), एक लाल और हरी शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई), 2 लहसुन की कलियां, 2 बड़ा चम्मच सिरका, 2 बड़ा चम्मच जैतून का तेल, थोड़ा-सा जीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च, थोड़ा-से ताजे तुलसी के पत्ते और कुछ बर्फ के टुकड़ों की जरूरत होगी।

विधि गजपाचो बनाने का तरीका इसके लिए एक मिक्सर में टमाटर, खीरा, प्याज, लाल व हरी शिमला मिर्च और लहसुन डालकर अच्छे से पीस लें। अब इस मिश्रण को एक कटोरे में डालकर इसमें सिरका, जैतून का तेल, जीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को कुछ घंटों के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। समय पूरा होने के बाद गजपाचो को गिलास में डालकर इसके ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े डालें और परोसें।

लाभ गजपाचो के फायदे गर्मियों के दौरान गजपाचो का सेवन करने से शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा यह पाचन क्रिया को सही रखने में सहायक हो सकता है। गजपाचो में मौजूद टमाटर और खीरे का सेवन दिल को स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है। इसके साथ ही यह प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी योगदान दे सकता है। इससे आपको हाइड्रेशन और ताजगी भी मिल सकती हैं।

