दक्षिण भारतीय व्यंजनों में शामिल है कोझुकट्टई, जानिए इस खास पकवान को बनाने का तरीका
क्या है खबर?
कोझुकट्टई एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो आमतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। यह व्यंजन चावल के आटे और नारियल की फिलिंग से बनता है, जो इसे बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाता है। कोझुकट्टई को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसका स्वाद और इसकी बनावट इसे खास बनाते हैं। आइए आज हम आपको कोझुकट्टई की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
सामग्री
कोझुकट्टई बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
कोझुकट्टई एक दक्षिण भारतीय पकवान है, ऐसे में लाजिम है कि इसे बनाने के लिए भी दक्षिण भारतीय सामग्रियां चाहिए ही होंगी। इसके लिए आपको एक कप चावल का आटा, आधा कप घिसा हुआ नारियल, एक कप गुड़ का चूरा, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच देसी घी या तेल और थोड़ा-सा पानी (जितना जरूरी हो) चाहिए होगा। सामग्री की मात्रा खाने वालों के हिसाब से बढ़ा या घटा लें।
#1
सबसे पहले तैयार करें फिलिंग
कोझुकट्टई के लिए फिलिंग मिश्रण तैयार करना सबसे पहला कदम होता है। इसके लिए एक पैन में गुड़ और थोड़ा पानी डालकर गर्म करें, ताकि गुड़ पूरी तरह से घुल जाए। अब इसमें घिसा हुआ नारियल और इलायची पाउडर डालें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और इसमें पानी कम हो जाए। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें।
#2
कोझुकट्टई का बाहरी मिश्रण बनाएं
कोझुकट्टई का बाहरी मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में चावल का आटा, नमक और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को हाथों की मदद से गूंध लें, ताकि यह नरम हो जाए। ध्यान रखें कि आटा न तो बहुत गीला हो और न ही बहुत सूखा हो। इसके बाद आटे को कुछ मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि वह थोड़ा सेट हो जाए।
#3
इस तरह से कोझुकट्टई को आकार दें
अगला स्टेप इस खास पकवान को आकार देना होता है। इसके लिए अपने हाथों पर थोड़ा-सा तेल लगाकर मिश्रण के छोटे-छोटे गोले बना लें। इन गोलों को बेलन से बेल लें, ताकि वे पतले हो जाएं। इसके बाद इनमें तैयार फिलिंग मिश्रण भरें और किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें। इसी तरह सभी गोले तैयार कर लें और सभी को एक थाली में अलग करके रख दें, ताकि वे चिपके न।
#4
कोझुकट्टई को पकाने का तरीका
अब एक स्टीमर को गर्म करें और उसमें सभी तैयार कोझुकट्टई को रखकर 10-15 मिनट तक भाप दें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, क्योंकि इससे कोझुकट्टई खराब हो सकती हैं। जब कोझुकट्टई पूरी तरह से पक जाएं तो उन्हें गर्मा-गर्म परोसें। आप इन्हें नारियल की चटनी या सांभर के साथ भी खा सकते हैं। इनका स्वाद बहुत ही लाजवाब है और ये आपके परिवार को जरूर पसंद आएंगी।