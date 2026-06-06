दक्षिण भारतीय कोझुकट्टई की रेसिपी

दक्षिण भारतीय व्यंजनों में शामिल है कोझुकट्टई, जानिए इस खास पकवान को बनाने का तरीका

लेखन सयाली 05:45 pm Jun 06, 202605:45 pm

क्या है खबर?

कोझुकट्टई एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो आमतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। यह व्यंजन चावल के आटे और नारियल की फिलिंग से बनता है, जो इसे बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाता है। कोझुकट्टई को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसका स्वाद और इसकी बनावट इसे खास बनाते हैं। आइए आज हम आपको कोझुकट्टई की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।