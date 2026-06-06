भाप में पकाकर बनाया जाता है दक्षिण भारत का मशहूर पुट्टु, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
पुट्टु दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो नाश्ते के रूप में बहुत पसंद किया जाता है। यह एक हल्का और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे चावल के आटे और नारियल से बनाया जाता है। पुट्टु को अलग-अलग तरीकों से परोसा जा सकता है, जैसे मीठे या नमकीन। आइए आज हम आपको पुट्टु बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।
सामग्री
पुट्टु बनाने के लिए जरूरी सामान
पुट्टु बनाने के लिए आपको 2 कप चावल का आटा, एक कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, नमक (स्वादानुसार), पानी, 3-4 बड़े चम्मच घी या तेल, एक कप गुड़ (कद्दूकस किया हुआ, अगर मीठा पुत्तु बनाना हो तो) और थोड़ा-सा इलायची पाउडर चाहिए होगा। नोट: अगर आपके पास पुट्टु स्टैंड है तो आप इसे इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नहीं है तो एक बड़ा बर्तन और एक स्टील की छन्नी भी काम आ सकते हैं।
रेसिपी
पुट्टु बनाने का तरीका
सबसे पहले चावल के आटे में थोड़ा-सा नमक और पानी मिलाकर हल्का गीला कर लें, फिर एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें। अब आटे को पुट्टु स्टैंड में भरकर उसके ऊपर छन्नी रख दें। इसके बाद स्टैंड को गर्म पानी वाले बर्तन में डालकर ढक्कन लगाएं और लगभग 10 मिनट तक भाप दें। अब तैयार पुट्टु को निकालकर उसके ऊपर गुड़, कद्दूकस किया हुआ नारियल और इलायची पाउडर डालें। आखिर में इसे घी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
फायदे
मीठे पुट्टु के फायदे
मीठे पुट्टु को गुड़ और कद्दूकस किए हुए नारियल के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। गुड़ में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। कद्दूकस किए हुए नारियल में फाइबर और सेहतमंद फैट होते हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं।
विकल्प
पुट्टु के अन्य विकल्प
पुट्टु को आप अपने अनुसार कई तरह से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, मीठे पुट्टु के लिए गुड़ की जगह चीनी, नारियल की जगह सूखे मेवे और इलायची पाउडर की जगह जायफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमकीन पुट्टु के लिए पत्तागोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ते, सरसों, कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक और राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी पसंद के अनुसार पुट्टु का स्वाद बदल सकते हैं।