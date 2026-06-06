भाप में पकाकर बनाया जाता है दक्षिण भारत का मशहूर पुट्टु, जानिए इसकी रेसिपी

फायदे

मीठे पुट्टु के फायदे

मीठे पुट्टु को गुड़ और कद्दूकस किए हुए नारियल के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। गुड़ में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। कद्दूकस किए हुए नारियल में फाइबर और सेहतमंद फैट होते हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं।