सोनाक्षी सिन्हा ने छुट्टियों के दौरान चुना मिनिमल मेकअप लुक, खुद बताया पूरा रूटीन

सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपने अभिनय से ज्यादा अपने शानदार मेकअप लुक्स के लिए सुर्खियों में रहती हैं। वह अपने यूट्यूब चैनल पर मेकअप के कई वीडियो साझा कर चुकी हैं, जिन्हें लाखों लोगों का प्यार मिलता है। नए साल पर वह पति जहीर इकबाल के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रही थीं। इस दौरान उन्होंने एक मिनिमल मेकअप लुक का वीडियो साझा किया था। आज हम आपको सोनाक्षी जैसा मिनिमल लुक हासिल करने के मेकअप टिप्स बताएंगे।

#1 त्वचा की देखभाल से करती हैं शुरुआत सोनाक्षी इस मेकअप लुक के लिए महज 8 उत्पाद ही इस्तेमाल करती हैं। इसमें सबसे पहले त्वचा की देखभाल की जाती है, ताकि मेकअप टिका रहे और फ्लॉलेस दिखे। सबसे पहले वह चेहरे पर स्किन रिफ्रेशर मिस्ट छिड़कती हैं। इसकी मदद से उनकी त्वचा हाइड्रेट हो जाती है और ताजगी मिलती है। इसके बाद वह फाउंडेशन ब्रश से सनस्क्रीन लगाती हैं, जो टिंटेड होती है। यह उत्पाद UV किरणों से सुरक्षा देता है और हल्की कवरेज भी प्रदान करता है।

#2 कंसीलर से करती हैं बेस मेकअप यह मिनिमल मेकअप लुक है, जिस वजह से सोनाक्षी फाउंडेशन नहीं लगाती हैं। इसकी जगह पर वह कंसीलर इस्तेमाल करती हैं। सनस्क्रीन से पहले ही हल्की कवरेज मिलने के बाद वह कंसीलर लगाकर काले घेरे छिपा लेती हैं। वह आखों के नीचे और कोनों पर कंसीलर लगाकर उसे स्पंज की मदद से ब्लेंड करती हैं। इससे ऐसा लगता है मानो उन्होंने कोई मेकअप ही न किया हो। इस तरह उनका बेस मेकअप पूरा हो जाता है।

#3 ब्लश और हाइलाइटर से बढ़ाती हैं चमक आम तौर पर लोग ब्लश और हाईलाइटर अलग-अलग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हालांकि, सोनाक्षी दोनों उत्पादों को हाथों के पीछे मिला लेती हैं और उसके बाद गालों पर लगाती हैं। वह इसे अपनी नाक पर भी इस्तेमाल करती हैं, ताकि प्राकृतिक लुक मिले। ब्लश की मदद से गालों पर लाली आ जाती है। वहीं, हाईलाइटर एक सुंदर चमक प्रदान करता है। सोनाक्षी को गालों के बीच में नहीं, बल्कि ऊपरी हिस्से पर ब्लश लगाना पसंद है।

#4 लिपस्टिक और ब्राओ पेंसिल करती हैं इस्तेमाल सोनाक्षी इस लुक में लिपस्टिक के बजाय लिप टिंट लगाती नजर आती हैं। यह उत्पाद होंठों पर हल्का गुलाबी स्पर्श जोड़ देता है और बनावटी भी नहीं लगता है। इसके बाद वह अपनी भौहों को सेट करने के लिए आई ब्राओ पेंसिल का उपयोग करती हैं। वह उत्पाद के ब्रश वाले हिस्से से पहले भौहों को फैलती हैं और इसके बाद पेंसिल से उनमें रंग भरती हैं। वह हल्के हाथों से इसे इस्तेमाल करती हैं, ताकि लुक बनावटी न लगे।