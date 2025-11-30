सोनाक्षी सिन्हा ने साझा किया अपना मेकअप रूटीन, हो रही ब्लश लगाने के तरीके की चर्चा

सोनाक्षी सिन्हा एक प्रतिभाशाली अदाकारा होने के साथ-साथ एक कमाल की मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। वह अपने यूट्यूब चैनल पर अक्सर अपने मेकअप रूटीन साझा करती रहती हैं, जिन्हें लाखों महिलाएं देखती हैं। हाल ही में सोनाक्षी ने एक नया वीडियो डाला है, जिसमें वह अपने नए घर के गृह प्रवेश के लिए तैयार हुई हैं। उनका यह 10 मिनट वाला मेकअप लुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और उनकी ब्लश तकनीक की बहुत तारीफ हो रही है।

#1 त्वचा की देखभाल से करती हैं शुरुआत सोनाक्षी का 10 मिनट वाला मेकअप रूटीन त्वचा की देखभाल करने से शुरू होता है। वह सबसे पहले अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल और मॉइस्चराइजर लगाती हैं, जो नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। वह दोनों उत्पादों को मिलाकर इस्तेमाल करती हैं और अच्छी तरह त्वचा में अवशोषित होने देती हैं। वह ऐसा मॉइस्चराइजर लगाती हैं, जो प्राइमर का भी काम करता है। इसके बाद सोनाक्षी होंठों पर लिप बाम लगाती हैं, ताकि वे हाइड्रेटेड रहें।

#2 ऐसा है सोनाक्षी का बेस मेकअप त्वचा की देखभाल करने के बाद सोनाक्षी अपना बेस मेकअप शुरू कर देती हैं। वह सबसे पहले काले घेरों को छिपाने के लिए कलर करेक्टर लगाती हैं, जो पीच रंग का होता है। इसे ब्लेंड करने के बाद वह फाउंडेशन इस्तेमाल करती हैं। वह उत्पाद को ब्रश पर लगाती हैं और फिर चेहरे पर फैलाना पसंद करती हैं। इसके बाद सोनाक्षी क्रीम कंटोर से चेहरे को आकार देती हैं। वह ऊपर से कंटोर पाउडर भी लगाती हैं।

#3 आईशैडो से आखों को दिखाती हैं खूबसूरत बेस मेकअप हो जाने के बाद सोनाक्षी लूज पाउडर से उसे सेट करती हैं। अब वह एक न्यूड रंगों वाला आईशैडो पैलेट लेती हैं और उसमें से हल्का रंग पूरी आखों पर लगाती हैं। इसके बाद वह गहरा शेड आखों की क्रीस पर लगाती हैं और चमकदार शेड भी इस्तेमाल करती हैं। वह इसके लिए पहले एक छोटे ब्रश का उपयोग करती हैं, जिससे आईशैडो जगह पर लग जाए और फिर मोटे ब्रश से उसे ब्लेंड कर लेती हैं।

#4 अलग है सोनाक्षी का ब्लश लगाने का तरीका सोनाक्षी वीडियो के दौरान कहती हैं, "बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं कि मैं ब्लश नहीं पहनती। तो आज, सिर्फ उनके लिए मैं ब्लश लगाउंगी।" आम तौर पर महिलाएं गालों पर ब्लश लगाती हैं, लेकिन सोनाक्षी का स्टाइल थोड़ा अलग है। वह अपनी नाक पर ब्लश लगाना पसंद करती हैं और उसे हल्का-सा आधे गालों तक ब्लेंड करती हैं। इससे उन्हें एक प्राकृतिक और रोजी लुक मिल जाता है। उनका यह तरीका अब चर्चा का विषय बन गया है।