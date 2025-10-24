सोहा अली खान इस फेस पैक से पाती हैं चमकती त्वचा, त्योहारों के बाद लौटाएगा निखार

वीडियो वीडियो में बताई फेस पैक बनाने की पूरी विधि सोहा वीडियो में फेस पैक बनाती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "त्योहारों के बाद मेरी त्वचा को कुछ देखभाल की जरूरत थी। इसलिए, मैंने रसोई में एक आसान फेस पैक तैयार किया, जो सभी के पास मौजूद साधारण सामग्रियों से बना है।" यह पैक 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इस 15 मिनट लगाए रखना होता है। सोहा कहती हैं कि एक्सरसाइज और झप्पियों के अलावा यह पैक उनके निखार का राज है।

तरीका इस तरह तैयार होता है सोहा का फेस पैक सोहा का यह कारगर फेस पैक रसोई में मौजूद साधारण सामग्रियों से बनता है। इसके लिए वह एक कटोरे में 2 चम्मच बेसन, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच चंदन का पाउडर, 2 चम्मच दही, एक चम्मच शहद और गुलाब जल मिलाती हैं। वह इसे साफ त्वचा पर लगाती हैं और 15 मिनट तक सूखने देती हैं। इसके बाद सोहा ठंडे पानी की मदद से चेहरे को साफ करती हैं और साफ करते हुए त्वचा को रगड़ती भी जाती हैं।

जानकारी सोहा ने दी यह सलाह सोहा ने मुंहासों से ग्रस्त लोगों के लिए एक उपयोगी सुझाव भी दिया है। वह सलाह देती हैं कि इस समस्या से जूझने वालों को फेस पैक में शहद नहीं मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैंने शहद से परहेज किया, क्योंकि मेरे जबड़े पर धब्बे हैं।"

#1 मिलता है प्राकृतिक निखार भारत में महिलाएं सदियों से बेसन और हल्दी का फेस पैक लगाती आई हैं। इसका प्रमुख फायदा यह है कि इसे लगाने से त्वचा में प्राकृतिक निखार आ जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला बेसन एक प्राकृतिक एक्सफोलिएंट के रूप में काम करता है, जो मृत त्वचा कोशिकाओं और टैनिंग को हटा देता है। वहीं, हल्दी में त्वचा को चमकदार बनाने वाले गुण होते हैं और यह त्वचा की रंगत को एक समान करने में मदद करती है।

#2 मुहासों और तैलीयपन से मिलता है छुटकारा जिन लोगों को ज्यादा मुंहासे निकलते हैं उनके लिए यह फेस पैक बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद बेसन अशुद्धियों और अतिरिक्त तेल को साफ करने में मदद करता है। साथ ही हल्दी एंटी-बैक्टीरियल गुणों से समृद्ध होती है और मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया का सफाया कर देती है। ऐसे में मुंहासे नहीं निकलते हैं और तैलीयपन भी कम हो जाता है। इस पैक को लगाने से मुंहासों के दाग-धब्बे भी हल्के होते हैं।