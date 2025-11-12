सर्दियों में स्नैक्स के तौर पर खाएं ये 5 चीजें, नहीं बढ़ेगा वजन

सर्दियों में वजन बढ़ने का एक कारण है कि इस मौसम में भूख काफी बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण है सर्दियों में शरीर का तापमान कम होना। इससे शरीर को खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और इसके लिए वह ज्यादा भोजन का सेवन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे में आपको अपने स्नैक्स का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। आइए जानते हैं कि सर्दियों में क्या-क्या खाया जाना चाहिए।

#1 भुनी हुई मूंगफली भुनी मूंगफली प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन्स का अच्छा स्रोत है। यह दिल को स्वस्थ रखने और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। भुनी हुई मूंगफली का सेवन वजन कम करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको रोजाना 1 मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली का सेवन करना होगा। हालांकि, अगर आपको ज्यादा मसालेदार और तली हुई मूंगफली पसंद है तो उनका सेवन न करें।

#2 मक्का की चाट मक्का की चाट भी एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए पहले मक्का को उबालें और फिर इसमें नींबू का रस, हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला, काला नमक और धनिया पत्तियां डालकर मिलाएं। यह चाट विटामिन-C, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। यह चाट पाचन को सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है।

#3 सब्जियों की टिक्की सब्जियों की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसका सेवन आप शाम की चाय के साथ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और ब्रेडक्रम्ब की जरूरत होती है। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर टिक्की बनाएं और फिर इन्हें तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंके। यह टिक्की फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन को सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

#4 मिक्स दाल का चीला मिक्स दाल का चीला प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो आपके स्नैक्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल और मसूर दाल को रातभर पानी में भिगोकर रखें और फिर अगली सुबह इन दालों को मिक्सी में पीसकर पतला घोल बनाएं। अब इस घोल में बारीक कटी पत्तेदार सब्जियां, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं और फिर इसे तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंकें।