दूल्हे बनने वाले पुरुष इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, त्वचा रहेगी निखरी-चमकदार

दूल्हा बनने वाले पुरुषों को अक्सर शादी की तैयारियों में बहुत कुछ करना पड़ता है। कपड़े, जूते, गहने और अन्य सामान की तैयारी तो हो जाती है, लेकिन चेहरे की देखभाल का ध्यान रखना भूल जाते हैं। चेहरे की देखभाल भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि बाकी तैयारियां। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी स्किन केयर टिप्स देंगे, जिनसे आपका चेहरा शादी के दिन पर निखरा हुआ दिखेगा।

#1 रोजाना चेहरे को साफ करें रोजाना चेहरे को साफ करना सबसे जरूरी कदम है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धोएं। इसके लिए एक हल्का फेसवॉश इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा के प्रकार के हिसाब से हो। यह आपके चेहरे की गंदगी और पसीना निकालकर उसे ताजगी देगा और छिद्रों को खोल देगा। इसके अलावा नियमित रूप से मुंहासों और दाग-धब्बों से राहत दिलाने वाले फेसवॉश का इस्तेमाल करें।

#2 मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें चेहरे को साफ करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगा और उसे मुलायम बनाएगा। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, जबकि सूखी त्वचा वालों को क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको समय से पहले बढ़ती उम्र के लक्षणों से राहत चाहिए तो उम्र के प्रभाव को कम करने वाले मॉइस्चराइजर का चयन करें।

#3 सनस्क्रीन का करें इस्तेमाल अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहे तो सनस्क्रीन लगाना न भूलें। यह आपके चेहरे को सूरज की किरणों से बचाएगी और उसे स्वस्थ रखेगी। अपने चेहरे पर बाहर जाने से पहले हर दिन एसपीएफ 30 या उससे अधिक वाले सनस्क्रीन लगाएं। इसके अलावा धूप में निकलने से पहले एक छाता साथ रखें और धूप में ज्यादा देर तक रहने से बचें।

#4 हाइड्रेट रहें और ज्यादा कैफीन न लें शरीर के साथ-साथ चेहरे के लिए हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं ताकि आपके शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा पानी शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही चेहरे पर निखार लाता है। इसके साथ ही कैफीन युक्त पेय जैसे कॉफी और चाय का सेवन कम करें क्योंकि इससे त्वचा पर दाग-धब्बे हो सकते हैं।