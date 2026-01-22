त्वचा की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, बढ़ सकती है मुंहासों की समस्या

अगर त्वचा की देखभाल करते समय कुछ गलतियां हो जाएं तो इससे त्वचा की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर गलत देखभाल करने से मुंहासों की समस्या बढ़ सकती है, जो चेहरे की सुंदरता को कम कर सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो मुंहासों की समस्या को बढ़ाने का कारण बन सकती हैं और इनसे बचने के तरीके भी जानते हैं।

#1 त्वचा को साफ करने में लापरवाही बरतना अगर आप रोजाना त्वचा को साफ नहीं करते हैं तो इससे त्वचा में गंदगी और धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे मुंहासों की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए रोजाना दो बार चेहरे को अच्छे से साफ करें। इसके लिए सबसे पहले चेहरे पर हल्का गर्म पानी डालें, फिर चेहरे पर सफाई करने वाला उत्पाद लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धोकर तौलिया से पोंछ लें। यह प्रक्रिया आपकी त्वचा को ताजगी देगी।

#2 मेकअप साफ न करना भी है मुंहासों का कारण अगर आप मेकअप के सामान को साफ नहीं करते हैं तो मुंहासों की समस्या हो सकती है। दरअसल, मेकअप के सामान पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो त्वचा से संपर्क करके मुंहासों का कारण बन सकते हैं। इसलिए मेकअप ब्रश, स्पंज और अन्य मेकअप के सामान को इस्तेमाल करने से पहले और उसके बाद अच्छे से साफ करना न भूलें। यह आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा।

#3 रात को मास्क लगाकर सोना मास्क त्वचा को नमी देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें रोजाना लगाना सही नहीं होता है। दरअसल, मास्क में कई ऐसे तत्व होते हैं, जो रोजाना इस्तेमाल करने पर त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मास्क का ज्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा पर दाने या मुंहासों जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हफ्ते में दो बार ही मास्क का इस्तेमाल करें।

#4 ज्यादा रगड़ना कुछ लोग त्वचा की गहराई से सफाई करने के चक्कर में ज्यादा रगड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। ज्यादा रगड़ने से त्वचा पर जलन, लालिमा और मुंहासों जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक बार ही हल्के हाथों से रगड़ें। इसके अतिरिक्त रगड़ने से पहले त्वचा को थोड़ी देर भाप दें ताकि रोमछिद्र खुल जाएं और सफाई हो सके।